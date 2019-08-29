"В грудні має бути третій Майдан": в "Слузі народу" зробили нову заяву про "переворот Порошенка"

Нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що державний переворот, фейк про який раніше підхопили у партії, нібито має відбутися в грудні, але доказів немає, просто вона "так відчуває".

Відповідний коментар вона дала журналістам у кулуарах Ради під час першого засідання ВРУ ІХ скликання в четвер, 29 серпня.

Коментуючи своє СМС-повідомлення, яке вдалося сфотографувати журналістам, про державний переворот, який нібито готує Порошенко, вона зазначила, що фейків не поширює, оскільки доказів не наводить. За її словами, вона писала просто те, "що відчуває".

Єлизавета Богуцька Скрін відео

"Те, що Порошенко хоче повернутися до влади і може використовувати різні методи, він і сам не приховує. Перед другим туром президентських виборів був суд із намаганням не допустити Зеленського до влади", - зазначила вона.

"Коли Зеленського вже обрали, тут, у ВРУ, депутат (від партії "Самопоміч" Оксана - Ред.) Сироїд внесла законопроект зі зняття всіх повноважень із президента України. Я вважаю, що це була спроба державного перевороту. Після того, як це не відбулося, дуже довго ВРУ не могла призначити дату інавгурації. Це затягування часу теж дуже било по іміджу президента і всі розуміли, що це для того, щоб не допустити Зеленського до влади", – продовжила Богуцька.

"Коли Софія Федіна (українська співачка, відома як "голос Майдану", член партії "ЄС" - Ред.) каже про свою подругу, яка народила на один Майдан одну дитину, на другий Майдан - другу дитину, і зараз вагітна і має народити у грудні - то ми розуміємо, що це посил до того, що в грудні має бути інший Майдан", – заявила нардеп.

Вона також зазначила, що перепискою займалася не в робочий час, а під час перерви. При цьому вона зізналась, що знала, що її знімають і писала СМС саме для того, щоб побачили журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранці принесли урочисту присягу й отримали мандати. До порядку денного першого засідання включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарії.

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