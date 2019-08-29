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"В грудні має бути третій Майдан": в "Слузі народу" зробили нову заяву про "переворот Порошенка"

10.4т Читати матеріал російською

Нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що державний переворот, фейк про який раніше підхопили у партії, нібито має відбутися в грудні, але доказів немає, просто вона "так відчуває".

Відповідний коментар вона дала журналістам у кулуарах Ради під час першого засідання ВРУ ІХ скликання в четвер, 29 серпня.

Коментуючи своє СМС-повідомлення, яке вдалося сфотографувати журналістам, про державний переворот, який нібито готує Порошенко, вона зазначила, що фейків не поширює, оскільки доказів не наводить. За її словами, вона писала просто те, "що відчуває".

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Єлизавета Богуцька

Єлизавета Богуцька

Скрін відео

"Те, що Порошенко хоче повернутися до влади і може використовувати різні методи, він і сам не приховує. Перед другим туром президентських виборів був суд із намаганням не допустити Зеленського до влади", - зазначила вона.

"Коли Зеленського вже обрали, тут, у ВРУ, депутат (від партії "Самопоміч" Оксана - Ред.) Сироїд внесла законопроект зі зняття всіх повноважень із президента України. Я вважаю, що це була спроба державного перевороту. Після того, як це не відбулося, дуже довго ВРУ не могла призначити дату інавгурації. Це затягування часу теж дуже било по іміджу президента і всі розуміли, що це для того, щоб не допустити Зеленського до влади", – продовжила Богуцька.

"Коли Софія Федіна (українська співачка, відома як "голос Майдану", член партії "ЄС" - Ред.) каже про свою подругу, яка народила на один Майдан одну дитину, на другий Майдан - другу дитину, і зараз вагітна і має народити у грудні - то ми розуміємо, що це посил до того, що в грудні має бути інший Майдан", – заявила нардеп.

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Вона також зазначила, що перепискою займалася не в робочий час, а під час перерви. При цьому вона зізналась, що знала, що її знімають і писала СМС саме для того, щоб побачили журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Перепил Недо
Перепил Недо
Хороший нос кулак за неделю чует. Сколько можно делать рекламу московитской провокаторше. У неё навеное в родственниках был поп Гапон.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Коломойские слуги, то есть бля*и, боятся 3 майдана? Правильно делаете, долго на ваш цирк украинцы смотреть не будут!
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Инкогнито Назар, какой ты уккраинец ,ты вонючий ро гуль
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Девушка поплыла от счастья. Я так чувствую.
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