В Євросоюзі заявили, що багато нардепів "Слуги народу" допомагають окупації Росії

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила, що в "Слузі народу" є багато нардепів, які допомагають окупації РФ і підривають демократію.

Про це представниця Німеччини в законодавчому органі Євросоюзу сказала в інтерв'ю виданню "Новое время", яке було опубліковано в четвер, 15 жовтня.

"У "Слузі народу" є багато законодавців, які не поділяють декларовані зовнішньополітичні цілі народу і президента України. Ці законодавці підривають демократію і волею або небажанням допомагають російській окупації. Це залишається небезпечним викликом на шляху інтеграції в ЄС, і керівництво партії має розв'язати цю проблему", – заявила вона.

Водночас депутатка зазначила, що в Європарламенті бачать прагнення Володимира Зеленського до євроінтеграції. Віола фон Крамон також вказала на "особистий внесок президента в боротьбу з російською окупацією".

Як писав OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" заявив про можливу співпрацю з ОПЗЖ на місцевому рівні, проте в керівництві фракції спростували таку ймовірність через проросійську позицію представників партії.