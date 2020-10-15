В Євросоюзі заявили, що багато нардепів "Слуги народу" допомагають окупації Росії
Депутатка Європарламенту зазначила, що Зеленський прагне до євроінтеграції
Але, за її словами, багато "слуг" не поділяють його цінності
Керівництво партії закликали "розв'язати проблему"
Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила, що в "Слузі народу" є багато нардепів, які допомагають окупації РФ і підривають демократію.
Про це представниця Німеччини в законодавчому органі Євросоюзу сказала в інтерв'ю виданню "Новое время", яке було опубліковано в четвер, 15 жовтня.
"У "Слузі народу" є багато законодавців, які не поділяють декларовані зовнішньополітичні цілі народу і президента України. Ці законодавці підривають демократію і волею або небажанням допомагають російській окупації. Це залишається небезпечним викликом на шляху інтеграції в ЄС, і керівництво партії має розв'язати цю проблему", – заявила вона.
Водночас депутатка зазначила, що в Європарламенті бачать прагнення Володимира Зеленського до євроінтеграції. Віола фон Крамон також вказала на "особистий внесок президента в боротьбу з російською окупацією".
Як писав OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" заявив про можливу співпрацю з ОПЗЖ на місцевому рівні, проте в керівництві фракції спростували таку ймовірність через проросійську позицію представників партії.