В Євросоюзі розповіли Зеленському, чи варто Україні побоюватися скасування безвізу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безвізовому режиму з Євросоюзом нічого не загрожує.

На пресконференції 6 жовтня після саміту Україна-ЄС глава держави зазначив, що в цьому його запевнили європейські партнери, передає "Інтерфакс-Україна".

"Партнери з Європейського союзу запевнили, що безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що як тільки пандемія піде на спад, українці знову зможуть планувати свої подорожі до європейських країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники США, країн ЄС та міжнародні експерти заявили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Після цього Володимир Зеленський виступив із заявою на зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) і ЄС. Він сказав, що готовий захищати незалежність антикорупційних органів.