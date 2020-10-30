В Євросоюзі привітали "Європейську Солідарність" з успіхом на місцевих виборах

Європейська народна партія привітала "Європейську Солідарність" з успішними результатами на місцевих виборах, зокрема, з перемогою у 5 регіонах України.

Відповідний пост опубліковано в Twitter ЄНП. У партії наголосили на сильній позиції, яку займає "ЄС" в українській політиці.

"Вітаємо "Європейську Солідарність" із успішними результатами по всій Україні, включаючи перемогу у 5 регіонах.

Партнери ЄНП, які рішуче захищають європейський шлях України та чинять опір російській агресії, продовжують демонструвати свою сильну позицію в українській політиці", – йдеться у повідомленні партії.

Зазначимо, Європейська народна партія — найбільше міжпартійне об’єднання в Євросоюзі. Наразі до ЄНП входять 83 партії та партнери з 43 країн, президент Європейської комісії, 10 глав держав та урядів країн, що не входять до ЄС, 10 членів Європейської комісії та найбільша група в Європарламенті.

10 вересня 2019 року партія "Європейська Солідарність" офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної сили об’єднаної Європи у статусі спостерігача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" буде представлена в радах усіх рівнів від Сходу до Заходу. Водночас у багатьох регіонах політсила суттєво наростила підтримку. Зокрема, удвічі більше виборців порівняно з минулими виборами підтримали ЄС на Київщині.