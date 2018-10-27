В Європі, можливо, востаннє переводять годинники на зимовий час

У березні 2019 року всі держави ЄС ще раз перейдуть на літній час, а наступного жовтня переведення годинників у європейських країнах можуть скасувати.Країни Європейського Союзу у ніч на неділю, 28 жовтня, можливо востаннє переведуть годинники на зимовий час. Європейська Комісія (ЄК) у вересні рекомендувала країнам Євросоюзу востаннє в обов'язковому порядку перевести годинники на літній час 31 березня 2019 року.

Рекомендація Єврокомісії була ухвалена за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС цього літа, згідно з яким 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий чи літній час.

Для того, щоб перехід відбувся безпроблемно, ЄК пропонує кожній державі ЄС до квітня 2019 року повідомити Брюссель, за яким часом вона збирається жити - літнім чи зимовим. Згідно з пропозицією ЄК, востаннє перейти на зимовий час та чи інша країна ЄС зможе 27 жовтня 2019 року. Після цього переведення годинників в державах ЄС має остаточно відійти у минуле.

У Німеччині, де стрілки годинників стали переводити в 1980 році з метою економії електроенергії, більшість жителів, за результатами опитування видання Focus, висловила побажання залишитися на літньому часі.

Україна в ніч на неділю теж перейде на зимовий час, стрілки годинника о 4-й годині переведуть на одну годину назад. А останньої неділі березня о 3-й годині годинники переведуть на одну годину вперед на літній час.

На сьогодні стрілки годинника переводять у понад 70 країнах. Із країн колишнього СРСР від цього не відмовилися в Україні, Молдові та країнах Балтії, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна". Росія експериментувала з переведенням годинників у 2011 році, скасувавши перехід на зимовий і встановивши літній час. Однак незабаром з'ясувалося, що в більшості регіонів країни жити за літнім часом взимку некомфортно для людини. В жовтні 2014 року стрілки ще раз перевели на годину назад, встановивши на постійній основі зимовий час.