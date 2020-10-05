У Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу олігархам і політикам через "Слугу народу"

Депутати Європарламенту попередили деяких українських олігархів і політиків, відповідальних за згортання реформ, про можливе скасування для них права на безвізовий в'їзд у Шенгенську зону.

Як повідомляє "Європейська правда", депутати Європарламенту Віола фон Крамон, Міхаель Галер та Раса Юкневічене звернулися до глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом. У тексті вони зазначили, що у боротьбі з корупцією український уряд ще в перші дні вселяв надію, але з часом "Україна мрії" Зеленського почала "давати тріщини".

"Сам президент передбачив „Україну своєї мрії", де „вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники реальні тюремні строки". Через 17 місяців ми не можемо не побачити, що мрія дає тріщини, і багато з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахаміє", – сказали європарламентарі у листі.

Вони наголосили, що не можуть не бачити, як деякі члени „Слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП. "Ті самі члени не цураються дружити з олігархами та "недоторканими" або публічно виступати за розрив зв’язків з ЄС", – зазначили депутати.

Автори листа нагадують про падіння України у рейтингу сприйняття корупції, згортання реформ, проблеми у призначенні керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зупинку обвинувачення у справах корумпованих суддів. Усе це, за їхніми словами, загрожує Україні втратою макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 млрд євро.

Євродепутати зробили застереження у зв’язку з безвізовим режимом.

"Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС – але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності", – сказано у листі.

Водночас у Європарламенті висловили розуміння, що окрім "десятків поганих яблук" у "Слузі народу", ця партія є майданчиком для енергійних, розумних та чесних законотворців, які прагнуть ставити національні інтереси країни понад усе і боротися за її європейське майбутнє.

"Ми твердо впевнені, що ці прогресивні, орієнтовані на реформи депутати Слуги Народу мають стати головною опорою вашого уряду, щоб активізувати прагнення до реформ і повернути країну на шлях демократизації", – наголосили євродепутати.

Лист євродепутатів з’явився після того, як Давид Арахамія відкинув нібито "чутки" про можливе скасування безвізу, сказавши, що реагуватиме лише на листи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники США, країн ЄС і міжнародні експерти заявили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

OBOZREVATEL дізнався, чи справді Україні загрожує скасування безвізового режиму, і що йтиме за призначенням керівника САП.