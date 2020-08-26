В "ЄС" заявили про відповідність постанови ВР про місцеві вибори міжнародним документам

Постанова Верховної Ради про місцеві вибори відповідає міжнародним документам та українському законодавству.

Про це заявив народний депутат від фракція "Європейська солідарність" Ростислав Павленко журналістам перед засіданням парламентського комітету з питань державної влади в середу, 26 серпня у Києві.

"Постанова про місцеві вибори абсолютно відповідає міжнародним документам і українському законодавству", – сказав нардеп.

За його словами, мир можливий тільки тоді, коли Росія піде з окупованих територій і забере своїх найманців, роззброїть свої угруповання, поверне Україні заручників.

"Повертається контроль над територією, і тоді можемо говорити про відновлення українського законодавства на цій території, і тоді створяться умови для виборів", – сказав Павленко.

Він зазначив, що заяви деяких політиків про те, що в питаннях із врегулювання ситуації на Донбасі потрібно йти далі, породжують "запитання: який ступінь капітуляції можливий?".

Говорячи про те, що засідання профільного комітету відбувається в закритому режимі, Павленко наголосив, що такі питання мають бути більш відкритими, оскільки суспільство має знати, що відбувається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на закритому засіданні в парламенті у середу, 26 серпня, вирішили створити робочу групу, яка має дослідити відповідність постанови ВРУ щодо проведення місцевих виборів на території України, за винятком ОРДЛО, Мінським домовленостям.