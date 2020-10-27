В "ЄС", яка отримає найбільшу фракцію у Київраді, розповіли про першочергові кроки

Лідерка команди "Європейської Солідарності" на виборах до Київради Марина Порошенко подякувала виборцям за підтримку і розповіла про першочергові кроки своєї фракції, яка стане найбільшою у Київраді.

Вона повідомила, що за уточненими результатами паралельного підрахунку голосів "ЄС" перемогла у Києві з результатом 20,29% (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Сьогодні я вітаю нашу команду з перемогою на виборах до Київської міської ради. А також щиро дякую усім, хто віддав свої голоси за "Європейську Солідарність". Згідно з опрацьованими 100% протоколів, "Європейська Солідарність" посіла перше місце на виборах до Київради, набравши 20,29% голосів виборців. І завдяки вашій підтримці ми матимемо найбільшу фракцію. Друге місце виборола партія діючого мера з результатом – 19,44%", – зазначила Марина Порошенко.

За її словами, "ЄС" ніколи не допустить реваншу проросійських сил, не дасть призначати в столиці кураторів та "смотрящих" із Банкової, зможе захистити й продовжити реформи, які були започатковані ще у 2014 році. Насамперед – реформу децентралізації.

"Ми власним прикладом показали, як треба об’єднуватися демократичним силам, коли не висунули свою кандидатуру на посаду міського голови. А висловили підтримку чинному меру. Тому своєю перемогою він також має завдячувати і виборцям "Європейської Солідарності", – переконана Порошенко.

"У новому складі Київської міської ради ми закликаємо об’єднуватися довкола конструктивної роботи на користь столиці та її мешканців. Разом із тим, ми будемо тією контролюючою силою, яка не дасть протягнути непрозорі рішення та корупційні схеми. Як переможці виборів, ми наполягаємо на формуванні більшості в Київраді навколо наших принципів і завдань, які потрібно вирішувати", – наголошує Марина Порошенко.

За її словами, у пріоритеті має бути невідкладна реалізація чіткого плану боротьби з Covid-19 та підтримка лікарів і забезпечення лікарень; проведення повного аудиту міського бюджету та підготовка принципово іншого, соціально-орієнтованого бюджету на 2021 рік. А також затвердження остаточного і збалансованого нового Генерального плану міста, який унеможливить хаотичну забудову та брудні схеми в будівельній галузі; розв’язання проблем транспорту та інфраструктури; підтримка та захист малого і середнього бізнесу.

"Не менш важливою для нас є підтримка освіти та культура, які точно будуть нашим пріоритетом. На наше глибоке переконання, Київ завжди був особливим містом. Своєрідним форпостом для всієї країни, з якого починалися політичні та громадянські рухи, які потім поширювалися на всю Україну. Саме Київ на цих виборах сказав своє тверде слово", – переконана Марина Порошенко.

"Наша перемога – це ваш вибір майбутнього столиці, її європейського вектора розвитку та якості життя. Це вибір політичної сили, яка чітко реалізує рух України до Європейського Союзу та НАТО. Ми вдячні кожному з вас за цю оцінку і довіру. Ми докладемо усіх зусиль для того, щоб виправдати її. Київ – це точно європейська столиця", – наголошує лідер київської команди "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що партія перемогла у 5 регіонах України і буде представлена у радах усіх обласних центрів. Він зазначив, що за підсумками паралельного підрахунку голосів, який проводить партійний штаб, "ЄС" лідирує на виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях та місті Києві.