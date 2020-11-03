В ЄС виступили з терміновою заявою через рішення КСУ
В ЄС заявили, що антикорупційну структуру України треба терміново відновити
Це є умовою надання фінансової допомоги і безвізового режиму
Українську владу закликали вирішити питання якомога швидше
У Європейському Союзі вважають, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру після рішення Конституційного суду.
Як пише "Європейська правда", представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петер Стано попередив, що це є умовою надання фінансової допомоги і безвізового режиму.
За його словами, рішення КСУ щодо елементів антикорупційного законодавства має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції Гідності 2014 року.
Стано підкреслив, що це рішення також ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе по відношенню до своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС, про що в Євросоюзі вже заявляли раніше.
У заяві говориться, що боротьба з корупцією є одним з ключових орієнтирів і зобов'язань, які Україна взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію, недавно узгодженої програми макрофінансової допомоги між ЄС і Україною та процесу лібералізації візового режиму.
При цьому Стано запевнив, що в ЄС відзначають складність ситуації і цінують невідкладність, з якою президент і уряд хочуть її вирішити, однак це треба зробити якомога швидше.
"Ми закликаємо українську владу в найкоротші терміни відновити законодавство про електронне декларування активів і відповідні завдання Національного агентства по запобіганню корупції, а також стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до крайнього терміну 16 грудня, встановленого Конституційним судом", – відзначається в документі.
В ЄС закликали президента, уряд і Верховну Раду працювати разом над пошуком всеосяжного і стійкого рішення, виразивши готовність підтримати українських партнерів у цих зусиллях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання РНБО. За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини рішення КСУ, а також запевнив, що система електронних декларацій буде працювати.
Законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави був зареєстрований на сайті парламенту.
Глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні.
2 листопада Зеленський записав аудіозвернення до депутатів від фракції "Слуга народу", в якому наголосив на необхідності ухвалити жорстке рішення щодо суддів Конституційного суду.