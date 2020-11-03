В ЄС виступили з терміновою заявою через рішення КСУ

У Європейському Союзі вважають, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру після рішення Конституційного суду.

Як пише "Європейська правда", представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петер Стано попередив, що це є умовою надання фінансової допомоги і безвізового режиму.

За його словами, рішення КСУ щодо елементів антикорупційного законодавства має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції Гідності 2014 року.

Стано підкреслив, що це рішення також ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе по відношенню до своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС, про що в Євросоюзі вже заявляли раніше.

У заяві говориться, що боротьба з корупцією є одним з ключових орієнтирів і зобов'язань, які Україна взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію, недавно узгодженої програми макрофінансової допомоги між ЄС і Україною та процесу лібералізації візового режиму.

При цьому Стано запевнив, що в ЄС відзначають складність ситуації і цінують невідкладність, з якою президент і уряд хочуть її вирішити, однак це треба зробити якомога швидше.

"Ми закликаємо українську владу в найкоротші терміни відновити законодавство про електронне декларування активів і відповідні завдання Національного агентства по запобіганню корупції, а також стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до крайнього терміну 16 грудня, встановленого Конституційним судом", – відзначається в документі.

В ЄС закликали президента, уряд і Верховну Раду працювати разом над пошуком всеосяжного і стійкого рішення, виразивши готовність підтримати українських партнерів у цих зусиллях.

Як повідомляв OBOZREVATEL: