В "ЄС" висловилися проти змін у роботі Верховної Ради через COVID-19

Верховна Рада України в умовах кризи має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану. Зокрема, нагального вирішення потребують питання ТСК щодо "вагнерівців", підтримки ФОПів в умовах карантину та конституційна криза.

Про це написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, також висловившись проти нововведеного формату карантину.

"Ми щиро бажаємо якнайшвидшого одужання керівництву Верховної Ради Дмитру Разумкову і Руслану Стефанчуку, але категорично проти змін до календарного плану сесії. Ми проти "карантину вихідного дня" для Верховної Ради і наголошуємо, що згідно з регламентом заступник голови Верховної Ради має вести сесії за відсутності голови і першого заступника. І Олена Кондратюк готова виконати свою роботу, а ми всі готові працювати, коли країна реально летить у прірву", – написала Геращенко.

"Ключова проблема для українців зараз – це пандемія й економічна криза. Ми вимагаємо вже у вівторок запросити прем’єр-міністра, уряд і заслухати, що це за ініціатива "карантин вихідного дня", який блокуючий для ковіду ефект вона матиме, що буде з економікою. Також ми вимагаємо надати інформацію про розкрадання 65 млрд грн, які були виділені для антиковідного фонду. Бо в лікарнях немає кисню, лікарям немає доплат і страховок", – написала Геращенко.

Вона нагадала, що цього тижня в багатьох містах відбулися масові протести ФОПів, слуги "прокатили" закон про їхню підтримку. "Європейська Солідарність" вимагає в вівторок проголосувати закони про відтермінування касових апаратів на рік і підтримку бізнесу, який просто помре. Ми маємо щодня дякувати тим, хто створює робочі місця і сплачує податки, а не знущатися з ФОПів", – зауважила співголова фракції.

Також "Європейська Солідарність" вимагає поставити в порядок денний створення ТСК щодо "вагнерівців".

Геращенко вважає, що парламент має вирішити конституційну кризу, і тому у вівторок у порядку денному мають стояти закони про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і повноваження НАЗК. "Наша фракція зареєструвала три законопроекти, що стосуються вирішення цих питань, також про прозорий конкурс на обрання суддів КС. Ми готові до компромісу в цих питаннях, тому підписали і проект Разумкова, і готові негайно за нього голосувати.

Ми за те, щоб парламент працював. Ми категорично проти перенесення сесії і вважаємо, що в парламентсько – президентській республіці Верховна Рада в умовах кризи має працювати, поки є здорові депутати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію", – зазначила Геращенко.

"Примітно, що більшість лідерів фракцій підтримують позицію щодо того, що Верховна Рада має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану. Верховна Рада має, як завжди в кризові моменти, зайняти державницьку і консолідуючу позицію щодо пошуку шляхів виходу з конституційної кризи, боротьби з пандемією, захисту малого бізнесу. Також всі підтримали нашу ініціативу щодо заслуховування прем’єра і міністра охорони здоров’я", – додала Ірина Геращенко.

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