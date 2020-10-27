У ЄС відреагували на спір України та Угорщини через вибори

Позиція Європейського Союзу щодо співпраці з Україною не зміниться через дипломатичні суперечки між Києвом і Будапештом, які вони повинні вирішити самостійно.

Як повідомила "Європейська правда", про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу в Брюсселі. Він нагадав, що ЄС нещодавно в черговий раз підтримав європейські прагнення України.

"Це питання двосторонніх відносин між двома країнами, і єдине, що ЄС може зробити, це закликати всі сторони вирішити питання на основі добрих сусідських взаємин", – сказав Стано.

Він зазначив, що Україна є важливим партнером Євросоюзу.

"Ми уклали амбіційну угоду про асоціацію і ми продовжуємо співпрацю, щоб наблизити Україну до ЄС якомога ближче. У політиці ЄС щодо України немає жодних змін", – заявив представник Євросоюзу.

Відповідаючи на питання про можливе блокування Угорщиною рішень щодо України, які потребують одностайної підтримки, він підкреслив, що змін позиції ЄС щодо України немає.

"ЄС продовжує співпрацю з Україною, ґрунтуючись на певному переліку критеріїв і очікувань, і я не буду спекулювати, чи може це змінитися", – сказав Стано.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у день голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію "Товариство угорської культури Закарпаття".

Пост на підтримку партії написав у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Через це Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вручили ноту протесту.

Крім того, країна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам, одним із яких є секретар канцелярії прем'єр-міністра.