В "ЄС" повідомили про впевнену перемогу у Рівному на виборах до обласної та міської рад

Кандидати від "Європейської Солідарності" впевнено перемогли на виборах до Рівненської обласної ради, міської ради Рівного, Олександр Третяк виходить у другий тур виборів міського голови.

Про це повідомив на брифінгу керівник Секретаріату обласного осередку "Європейської Солідарності" Сергій Кондрачук, передає пресслужба партії.

"Ми дуже впевнено перемогли на цих виборах до Рівненської обласної ради, набравши майже 19% голосів виборців. І сьогодні говоримо про те, що у наступній обласній раді нашу політичну силу представлятимуть 14 кандидатів", – зазначив він.

"Наш результат однозначно говорить, що громадяни на Рівненщині скористалися своїм шансом, щоб зупинити проросійський реванш і чітко показати, що ми бачимо рух України саме в Європу", – наголосив Кондрачук.

Він також повідомив, що кандидати від "Європейської Солідарності" мають впевнену перемогу у двох районних радах – Дубенській і Рівненській.

Кондрачук також відзначив, що кандидати від "Європейської Солідарності" мають впевнену перемогу на виборах голів ОТГ. "Зокрема, Здолбунівським міським головою став кандидат від "Європейської Солідарності" Владислав Сухляк, який набрав майже 40% голосів виборців. Маємо голову в Демидівській селищній ОТГ, де переміг кандидат від "Європейської Солідарності" Сергій Радченко, маємо Рафалівську ОТГ на півночі Рівненщини, де нашого кандидата Василя Совгутя підтримали понад 63% виборців. Всі знають, що ми маємо кандидатата на міського голову Рівного, який дуже впевнено всупереч прогнозам і деякій соціології заходить у другий тур", – сказав він.

На виборах у міську раду Рівного партія отримала понад 19 відсотків голосів. "Ці вибори довели, що люди можуть голосувати за ідею, за цінності і за перемогу партії. У нас, дійсно, відбулося оновлення партії цього року, зайшли люди, які почали її розбудовувати, до нас прийшли ідейні люди, які розділяють наші принципи. Разом ми написали програму міста і доносили її всім мешканцям. Я вважаю, що у нас вийшло", – наголосив керівник міського осередку "Європейської Солідарності" Павло Алексєвич.

У міській раді Рівного першими кроками "Європейської Солідарності" стануть вирішення питань у сфері охорони здоров’я – перерозподіл коштів місцевого бюджету на фінансування лікарень та захист лікарів у боротьбі з коронавірусом. Про це сказав кандидат від "Європейської Солідарності" на посаду міського голови Рівного Олександр Третяк.

Третьяк розповів про перші кроки в міській раді Рівного Пресслужба Європейської Солідарності

"Ми робитимемо все можливе, щоб переорієнтувати місцевий бюджет перерозподілити ті кошти, які є і мали б бути спрямовані на сферу охорони здоров’я, але вони досі не були спрямовані", – розповів кандидат.

"Рівне сьогодні в червоній зоні карантину і ми маємо з цим щось робити. Тому маємо чимало викликів, на які маємо реагувати і діяти як новообрана міська влада. Тому: боротьба з ковід-19, максимальний захист наших медиків, максимальне обладнання опорних лікарень всім необхідним – киснем, ліжко-місцями, захистом для наших медиків, які на першій лінії боротьби з ковід мають бути захищені", – запевнив представник "Європейської Солідарності".

"І третій важливий принцип – це добробут всіх мешканців міста. Адже сьогодні ми маємо бути відповідальним чесними по відношенню до всіх мешканців міста", – також наголосив кандидат, висловивши подяку рівнянам за підтримку.

"Ми усвідомлюємо, що другий тур буде надскладний. І ми будемо вести ту ж саму стратегію нашої перемоги. Ми максимально прозорі, відкриті і щирі із людьми. Ми не використовуємо жодних технологій, жодних маніпулятивних соціології. Бо там де правда, там і перемога", – сказав він.

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