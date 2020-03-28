В "ЄС" пообіцяли повний захист лікарям: названа головна задача під час карантину

Захист і підтримка лікарів наразі є ключовим завданням для всіх – про це заявив співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"У команди Петра Порошенка є конкретний план дій з чотирьох кроків. І перш за все – це захист лікарів. Ключове сьогодні – це захист лікарів в прямому сенсі цього слова. В них мають бути окуляри, маски, захисні костюми. На сьогодні цього немає. Згодом ми можемо переходити до соціального і фінансового захисту лікарів", – зауважив співголова фракції.

Артур Герасимов

"Наступне – це захист, навіть порятунок людей. І не тільки медичний. Зараз треба купувати ШВЛ, купувати пульсоксиметри. А маски і антисептики сьогодні мають роздаватися безкоштовно, як роблять в деяких інших країнах під час вірусу. А ми тільки чуємо про 10 мільйонів масок від прем’єр-міністра", – підкреслив політик.

"Наступне невідкладне питання сьогодні – це економічний захист людей. Дослідження показують, що у людей лише на місяць є гроші. І тут ми маємо все зробити, аби запобігти безробіттю і підтримати тих, хто втратить роботу. Крім того, держрезерв має терміново закупати продовольство, тому що треба буде підтримувати незахищені верстви населення продуктами харчування", – зауважив народний депутат.

"Не менш важливе питання – це захист економіки. І тут співпраця з МВФ вкрай надважлива, адже тільки там сьогодні, на жаль, ми можемо отримати дешеві гроші. Навіть не дешеві, а єдино можливі. І тут владі треба прийняти рішення: вони підтримують одного відомого олігарха з банком – чи вони підтримують країну", – наголосив Артур Герасимов.

"Ми маємо підтримати місцеве самоврядування, тому що вони теж сьогодні на передовій", – сказав Герасимов. Він підкреслив, що політичні рішення для порятунку країни від коронавірусу і його наслідків мають прийматися протягом 24 годин, а не тижнями.

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