У ЄС після рішення КСУ заговорили про скасування безвізу: ЗМІ показали документ

Європейська комісія може розпочати механізм тимчасового припинення дії безвізового режиму для України після рішень Конституційного суду України щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Як пише "Апостроф", про це йдеться у відповіді представника України при ЄС Миколи Точицького на запит віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

"Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України №13-р/2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньої підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", – йдеться в документі.

Зазначається, що ухвалені КСУ та Окружним адміністративним судом Києва рішення щодо діяльності антикорупційних органів не залишилися поза увагою європейських партнерів та викликали стурбованість Європейської служби зовнішньої діяльності та Єврокомісії. Вони вкотре звернули увагу на те, що питання боротьби з корупцією є пріоритетним на порядку денному реформ в Україні.

У листі вказується, що незалежність, інституційна спроможність та стійкість інфраструктури, насамперед антикорупційної, є критерієм досягнення низки короткострокових та стратегічних цілей у відносинах з ЄС, серед яких:

збереження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС;

співпраця з Міжнародним валютним фондом, що є передумовою отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 млрд євро, покликаних забезпечити фінансово-економічну стабілізацію в нашій країні;

інтеграція до енергетичного ринку ЄС (йдеться про незалежність НКРЕКП);

поширення на Україну режиму внутрішнього ринку у сфері телекомунікацій, укладення угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг (незалежність НКРЗІ);

інтеграція до єдиного цифрового ринку (незалежність Національного офісу інтелектуальної власності) тощо.

"Враховуючи зазначене та з метою запобігання розвитку несприятливого сценарію, пропонували б у стислі терміни створити робочу групу високого рівня із опрацювання змін до Конституції України, до якої б також увійшли представники Верховної Ради України, Офісу президента України, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства", – йдеться у листі.

Також підкреслюється, що ключовим завданням зазначеної робочої групи варто визначити опрацювання змін до Конституції України, які б, серед іншого, передбачали повноваження Верховної Ради створювати державні органи зі спеціальним статусом.

apostrophe.ua

apostrophe.ua

apostrophe.ua

Як писав OBOZREVATEL: