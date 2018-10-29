В ЄС хочуть відкласти відмову від переведення годинників

Більшість країн ЄС скептично ставиться до відмови від переведення годинників уже з наступного року і хоче відкласти цей крок до 2021-го, заявив міністр транспорту Австрії.Більшість країн Євросоюзу скептично ставиться до можливості скасування переходу на літній та зимовий час вже з наступного року. Про це заявив міністр транспорту Австрії Норберт Гофер (Norbert Hofer) у понеділок, 29 жовтня, під час неформальної зустрічі міністрів транспорту країн ЄС у Граці.

За словами представника уряду Австрії, яка зараз головує в ЄС, більше схвалення отримує пропозиція скасувати перехід на літній і зимовий час з 2021 року. Спільна позиція з цього питання має бути вироблена вже до кінця поточного року. Гофер додав, що в принципі підтримує рішення про скасування переведення годинників, однак багатьом галузям потрібно більше часу для підготовки до такого кроку. В якості прикладу він навів авіаперевезення та комп'ютерну галузь, повідомляє агентство AFP. Гофер також застеріг від ускладнень та плутанини в разі, коли сусудні країни ухвалять рішення жити за різним часом.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала відмовитися від переходу на літній та зимовий вже з наступного року. При цьому країни Євросоюзу мали б самостійно вирішувати, на якому часі - літньому чи зимовому - вони б хотіли залишатися надалі. Рекомендація Єврокомісії була ухвалена за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС цього літа, згідно з яким 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий та літній час.

У Німеччині, де стрілки годинників стали переводити в 1980 році з метою економії електроенергії, більшість жителів, за результатами опитування видання Focus, висловила побажання залишитися на літньому часі. На сьогодні стрілки годинника переводять у понад 70 країнах. Із країн колишнього СРСР від цього не відмовилися в Україні, Молдові та країнах Балтії.