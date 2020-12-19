В електронній пошті російського пропагандиста виявили фейки проти Порошенка

Російські фахівці з пропаганди, які працюють під керівництвом колишнього помічника Путіна Владислава Суркова, з 2014 року системно поширювали фейкову інформацію для розгойдування ситуації в Україні. Зокрема, проти п’ятого Президента Петра Порошенка, урядовців та депутатів з проєвропейської коаліції. Про це пише Радіо Свобода.

За інформацією видання, експерти з інформаційної безпеки проаналізували електронну переписку зі зламаної пошти кремлівських пропагандистів.

Зокрема, агенти Суркова просували тези щодо імпічменту президента Петра Порошенка, вимог "відновлення економічних зв’язків з Росією", "утисків" свободи слова, російської мови, етнічних громад, зокрема польської, угорської, русинської, "російського земляцтва", "переслідування нацменшин", "переслідування опозиції", несприйняття декомунізації та особисто голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.

Медіаекспертка Тетяна Попова у блозі на сайті "Цензор.НЕТ" також наводить назви статей, які поширювались за командою з Кремля: "Угорська громада Закарпаття збунтувалася проти Порошенка", "Завод Запоріжжя хоче відновити відносини з РФ", "Три нацгромади засудили ініціативи Порошенка про мовні квоти", "В’ятровича привітали з 8 березня".

Ця інформація стала відома після доступу до електронної пошти співробітника Суркова Саргіса Мірзаханяна, який минулого місяця виклали на сайті ORDiLO представники "Українського кіберальянсу".

Голова Громадської організації та видання "Детектор медіа" Наталія Лігачова зазначає, що сумнівів в автентичності переписки кремлівських пропагандистів немає, адже подібна інформація існує вже у публічному просторі давно, і фігуранти цих розслідувань ніколи не спростовували, що інформація неправдива.

"Я пригадую історію про заклики українських підприємств відновити економічні зв’язки з Росією. Цю кампанію проводили за допомогою "Опозиційного блоку" та інших проросійських сил, у першу чергу "Українського вибору" Віктора Медведчука. Тоді низка заводів, які належали цим політичним силам, записали відеозвернення до Порошенка з вимогою відновити економічні зв’язки з Росією. Були створені спеціально сайти-одноденки, де були виставлені схожі заклики", - говорить Лігачова. Вона зазначила, що деякі з директорів цих заводів навіть не знали, що від їхнього імені хтось звертається до президента Порошенка.

Співавторка дослідження про пошту Суркова Аля Шандра також наводить приклад з Одеси. Проросійський активіст Антон Давиденко перед тим, як втік до Росії, організовував акції проти Порошенка і Яценюка в стилі "одеського гумору". "Тоді про це написали всі провідні українські ЗМІ. Абсолютно добровільно і безкоштовно, бо тоді всі про це говорили – був інформаційний привід, виглядала акція органічно, і як там пише в листуванні один кореспондент, там "не стирчали вуха" Кремля", – пояснює Шандра. Тож якби не пошта Суркова, можна було подумати, що це автентична акція одеських активістів.

"Зараз дискурс змінився – його пронизують антиукраїнські і антизахідні наративи. А це і є результат цього впливу, який діяв системно і непомітно. Бо це і є мета гібридної війни – змінити бачення світу самих українців", – переконана журналістка.