В 'Єдності Олександра Омельченка' заявили про поширення фейків про обшуки в приймальнях партії

Вчора була здійснена провокація проти одного зі 120-ти кандидатів партії "Єдність Олександра Омельченка".

Про це йдеться у заяві Київського осередку партії.

"На медіаресурсах, що належать окремим олігархам, активно поширюється неправдива інформація про обшуки у Київському офісі та депутатських приймальнях партії "Єдність Олександра Омельченка". Це відверта брехня! Їхня мета – за 2 дні до виборів скомпрометувати нас в очах виборців. Ми просимо вас не вірити фейкам!", – закликали у партії.

У політсилі наголошують, що протягом всього періоду виборчої кампанії проти партії "Єдність Олександра Омельченка" застосовували різні брудні технології.

"Нас не хотіли включити до списку партій у соціологічних опитуваннях, регулярно занижували наш результат, намагаючись переконати всіх, що ми не переможемо. Однак реальний рівень підтримки наших кандидатів дуже високий. Та наша позиція дуже не подобається окремим політичним силам", – йдеться в заяві.

Наголошується, що партія працює у звичному режимі і в цьому "кожен може пересвідчитись, відвідавши приймальні партії.