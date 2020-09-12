В Дніпрі запустили нову тролейбусну гілку на житловий масив Придніпровськ. Фото

Дніпро продовжує відродження екологічного муніципального електротранспорту. До житлових масивів прокладаються нові маршрути - де їх не було взагалі. Інші тролейбусні напрямки розширюють. Так, до Дня міста відкрили новий тролейбусний маршрут на Придніпровськ. Це вирішило системну проблему, яка існувала ще з моменту зведення житломасиву, де зараз мешкає більше 23 тис. людей.

"Нині це дійсно знакова подія. Для Придніпровська і міста загалом. Це було моєю обіцянкою. Необхідність цього маршруту була чималою. Нові суперсучасні електробаси на суперконденасаторах, уся необхідна інфраструктура — усе це також було зроблено", — заявив міський голова Дніпра Борис Філатов під час відкриття тролейбусного маршруту 12 вересня. Він також підкреслив, що місту вдалося вчасно отримати першу частину замовлених тролейбусів, адже поставка могла зірватися через ситуацію в Білорусі.

Нова гілка поєднує житломасив із середмістям. Цей маршрут під номером 6 курсуватиме з 06:00 до 21:50 від Придніпровська по вул. Гаванській, повз центральну прохідну Придніпровської ТЕЦ, по вул. Електричній, вул. 20 річчя Перемоги. Кінцева зупинка в районі вул. Агнії Барто.

Місцеві мешканці такому подарунку радіють, кажуть, що без комунального транспорту було дуже важко, а служби таксі не завжди приймали виклик у віддалений район.

"Люди не просто радіють. Вони надзвичайно щасливи, що з‘явився цей маршрут. Маршрутки завжди заповнені. У нас багато літніх людей. Їм треба викласти копійку, а її немає. Цей тролейбус просто рятує нас. Ми 15 років збирали підписи, передавали їх. І от нарешті Філатов "вистрілив", — ділиться враженнями місцева мешканка Лариса Сиволап.

Для запуску нової тролейбусної гілки місто придбало 12 тролейбусів за кошти ЄБРР. Машини оснащені суперконденсаторами, котрі є новим джерелом накопичення енергії. Електробаси мають автономний хід до 12 км та вміщують кожен по 95 пасажирів.

Дніпро вже мав досвід придбання тролейбусів із автономним ходом, котрі показали ефективний результат. Нинішнє оновлення в рази потужніше. Так, від станції живлення тролейбуси заряджаються за 6 хвилин. Під контактною мережею - до півгодини

"50 років живу в Придніпровську. Це дійсно була проблема для людей у віці, студентів. Нині ж це дуже якісний результат", — сказав місцевий мешканець Анатолій Токарєв.

Найближчим часом на маршруті номер 6 збільшуватимуть кількість рухомого складу.

"Просто диво якесь. Ми вже й не чекали, що нам це зроблять, але от як — пообіцяли і виконали. Звичайно ж, це дуже добре", — переконана одна з перших пасажирок маршруту пані Оксана.

Загалом за п'ять років придбано 96 нових тролейбусів з низькою підлогою, кондиціонерами і GPS-системою контролю. Інформація про рух транспорту виводиться на інформаційних табло на зупинках, а також відображається в ряді мобільних додатків.

Місто продовжує відкривати та подовжувати тролейбусні маршрути. Пропозиція Бориса Філатова — подальший розвиток дешевого та екологічного муніципального електротранспорту.

Запуск тролейбусів проходив спільно із міським департаментом благоустрою та інфраструктури.

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