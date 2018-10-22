В Австрії оператор ігрових автоматів має виплатити гравцю 2,5 мільйона євро

Австрійський оператор гральних автоматів має виплатити 2,5 мільйона євро гравцю, який виграв суд, пославшись на ігрову залежність.Австрійський суд у понеділок, 22 жовтня, постановив, що оператор гральних автоматів має виплатити одному з гравців 2,5 мільйона євро, оскільки той мав ігрову залежність. Позивач заявив, що протягом десяти років, починаючи з 2002 року, він витратив близько двох мільйонів євро у Відні на ігрові автомати, які належать компанії Novomatic.

Згідно з думкою експертів, яку заслухав суд у місті Вінер-Нойштадт, чоловік був "частково недієздатним" через свою залежність, що робило його ставки в автоматах недійсними. Окрім того, суд виявив порушення у системах автоматів. Деякі ігри приймали занадто високі ставки і видавали забагато грошей за гру.

Компанія Novomatic, чия штаб-квартира розташована поблизу Вінер-Нойштадт, є одним із найбільших у світи виробників ігрових технологій, що працює в десятках країн світу. Компанія заявила, що оскаржить це судове рішення.

У 2015 році віденська влада для боротьби з азартними іграми заборонила ігрові автомати поза казино. До цього у місті було близько 2,6 тисячі таких автоматів.