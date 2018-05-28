В Австрії коаліція погодила плани скорочення соцвиплат іноземцям

Уряд Себастіана Курца планує зробити знання німецької мови необхідною умовою для отримання повної соціальної допомоги. Окрім того, розмір виплат у всій Австрії буде уніфіковано.Австрійська урядова коаліція у складі консерваторів та правопопулістів у понеділок, 28 травня, домовилася щодо зниження та уніфікації соціальної допомоги іноземцям, у тому числі й біженцям, які перебувають в Австрії. Згідно із представленим планом, виплати громадянам держав ЄС та третіх країн можуть надаватися лише після п'яти років перебування в Австрії і становитимуть щомісяця 563 євро на людину. Лише на таку суму можуть претендувати і ті, хто отримав статус біженця, якщо вони раніше не працювали в Австрії.

Суму допомоги можна буде збільшити до повного обсягу - 863 євро, якщо іноземець, серед інших передумов, складе тест на знання німецької мови. "Фундаментальне правило, яке ми запровадимо: німецька стане ключем до отримання повної мінімальної допомоги", - заявив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), цитує агентство Reuters.

Щоб уникнути так званого "міграційного туризму", суми допомоги та умови їхнього отримання будуть однаковими на всій території Австрії. Нині у Відні перебуває, за даними уряду, понад половина тих, хто отримує соціальну допомогу, з них більш ніж 50 відсотків становлять іноземці. Розмір виплат у Відні вищий, ніж в деяких федеральних землях Австрії. Кількість отримувачів соціальної допомоги в Австрії в останні роки різко зросла.

У березні Конституційний суд Австрії уже заблокував пропозицію уряду надавати повну мінімальну допомогу лише тим, хто прожив у Австрії п'ять з останніх шести років. Суд виснував, що ставлення до біженців повинно бути кращим аніж до інших іноземців, оскільки біженці за визначенням не можуть повернутися в країну свого походження. Як пише інформагенція Reuters, Конституційний суд може заблокувати і нову пропозицію уряду, окрім того, Відень ризикує вступити з Брюсселем у суперечку щодо відповідності свого рішення європейським нормам у ставленні до громадян інших країн ЄС.