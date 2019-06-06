ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

В АП спростували версію про оренду техніки із ситуаційної кімнати

Читати матеріал російською

Заяву прес-секретаря Петра Порошенка Святослава Цеголка про оренду обладнання для ситуаційної кімнати спростували в Адміністрації президента України.

Про це йдеться у відповіді на запит інформагентства "Українські новини". "Державне управління справами не укладало ніяких договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", – відповіли в Адміністрації.

Ситуаційна кімната під час президентства Порошенка

Ситуаційна кімната під час президентства Порошенка

"Новое время"

Згідно з інформацією, у 2018 році на вимогу АП Держуправління справами надало оперативну панель діагоналлю 84 на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470, камеру для відеоконференцзв'язку. Зараз це обладнання в наявності й перебуває на обліку Держуправління справами.

В АП спростували версію про оренду техніки із ситуаційної кімнати

Так, Адміністрація підтвердила заяву колишнього заступника голови АП Дмитра Шимківа про те, що це устаткування не вивозилося і нікуди не зникало.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Секретар РНБО Олександр Данилюк оприлюднив відео, в якому показав порожні стіни й стелажі ситуаційної кімнати АП, заявивши про зникнення моніторів і серверів.

  • У відповідь на це колишній прес-секретар п'ятого президента Святослав Цеголко заявив, що всю техніку Порошенко орендував на особисті кошти. Після завершення його каденції монітори і сервери були повернуті орендодавцю.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Петро Порошенкоекс-міністр Олександр Данилюк
Тег
Адміністрація Президента
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
а зачем демонтировали.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel