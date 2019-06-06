В АП спростували версію про оренду техніки із ситуаційної кімнати

Заяву прес-секретаря Петра Порошенка Святослава Цеголка про оренду обладнання для ситуаційної кімнати спростували в Адміністрації президента України.

Про це йдеться у відповіді на запит інформагентства "Українські новини". "Державне управління справами не укладало ніяких договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", – відповіли в Адміністрації.

Ситуаційна кімната під час президентства Порошенка "Новое время"

Згідно з інформацією, у 2018 році на вимогу АП Держуправління справами надало оперативну панель діагоналлю 84 на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470, камеру для відеоконференцзв'язку. Зараз це обладнання в наявності й перебуває на обліку Держуправління справами.

Так, Адміністрація підтвердила заяву колишнього заступника голови АП Дмитра Шимківа про те, що це устаткування не вивозилося і нікуди не зникало.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Секретар РНБО Олександр Данилюк оприлюднив відео, в якому показав порожні стіни й стелажі ситуаційної кімнати АП, заявивши про зникнення моніторів і серверів.

У відповідь на це колишній прес-секретар п'ятого президента Святослав Цеголко заявив, що всю техніку Порошенко орендував на особисті кошти. Після завершення його каденції монітори і сервери були повернуті орендодавцю.

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