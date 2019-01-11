В антитерористичній коаліції заявили про початок виведення військ з Сирії

Речник антитерористичної коаліції під проводом США зазначив, що з міркувань безпеки коаліція не повідомлятиме деталі про переміщення підрозділів.В міжнародній антитерористичній коаліції під проводом США у п'ятницю, 11 січня, підтвердили початок процесу виведення військових підрозділів з Сирії. Як заявив речник коаліції полковник Шон Раян, з міркувань безпеки коаліція не повідомлятиме деталі щодо графіка, населених пунктів, з яких виводять війська, та пересування підрозділів, передає агенція AFP.

Напередодні представник міністерства оборони США підтвердив повідомлення ЗМІ, що військові США вивезли деяке своє обладнання з Сирії. "Я можу підтвердити перевезення обладнання з Сирії", - зазначив співрозмовник агенції AFP, відмовившись надавати більше деталей з безпекових міркувань.

Президент США Дональд Трамп шокував світ заявою щодо виведення двохтисячного американського військового контингенту з Сирії 19 грудня минулого року. Трамп пояснив виведення контингенту США "перемогою" над "Ісламською державою" у Сирії.

У США та ЄС рішення Трампа сприйняли як несподіване й суперечливе. Невдовзі після цього міністр оборони США Джеймс Меттіс, з огляду на рішення Трампа, подав у відставку. Утім на початку січня 2019 року Трамп пом'якшив свою заяву, зазначивши, що "ніколи не говорив, що ми вийдемо звідти за ніч".

Очікується, що виведення американських військових із Сирії триватиме місяці. Один із чиновників високого рангу в Держдепартаменті заявив днями агентству Reuters на умовах анонімності, що Вашингтон ще не має чіткого плану, коли саме виводитиме свої війська.

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