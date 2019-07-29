"Уже вийшли на зв'язок": в Держдумі обмовилися про зв'язки зі "Слугою народу"

Скандальний голова комітету нелегітимної Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що деякі кандидати в нардепи від "Слуги народу" вже проводили переговори з Москвою про нормалізацію відносин між Україною і Росією.

Його гучну заяву показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Будемо думати, як вирішити величезний букет проблем, який накопичився за останні роки між Росією і Україною. Тому як би хтось не хотів перешкодити нашим контактам, вони вже йдуть, вони вже в багато разів масштабніші, ніж рік, півроку тому. Далі все залежить, в першу чергу, від доброї волі парламентської більшості. Поки багато в чому для нас це чорний ящик. Але, не називаючи імен, скажу, що деякі з них вже вийшли на зв'язок", – сказав Слуцький.

На уточнювальне запитання журналіста, він відповів, що дійсно має на увазі партію президента України Володимира Зеленського, однак відмовився називати імена майбутніх парламентарів, які вирішили миритися з Росією.

"Я маю на увазі саме блок Зеленського, але я не буду називати імен. Смію вас запевнити – це йде за зростанням. Але з огляду на непросту ситуацію в Києві, в тому числі на майданчику Верховної Ради нового скликання, давайте не будемо цих людей підставляти. Я вважаю, що це форварди в новій парламентській більшості", – пафосно підкреслив російський депутат.

"Cлуга народу"

У свою чергу Цимбалюк зазначив, що російська сторона в прагненні повністю підпорядкувати Україну собі готова заплющити очі навіть не недавній інцидент із затриманням і арештом СБУ російського танкера.

"Сумно товаришам через затриманий і заарештований танкер, але вони продовжують вірити і сподіватися на партію "Слуга народу". Бачите, навіть особливо і не стартує товариш Слуцький: "Можемо ми зам'яти це питання – ви, головне, до Києва запросіть, щоб ми сала могли поїсти і горілки попити", – із сарказмом прокоментував він позицію представників країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня президент України Володимир Зеленський вперше подзвонив главі Росії Володимиру Путіну. Розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Після цього президент країни-агресора обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ проблематику російсько-українських відносин.

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