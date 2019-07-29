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"Уже вийшли на зв'язок": в Держдумі обмовилися про зв'язки зі "Слугою народу"

2.5т Читати матеріал російською

Скандальний голова комітету нелегітимної Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що деякі кандидати в нардепи від "Слуги народу" вже проводили переговори з Москвою про нормалізацію відносин між Україною і Росією.

Його гучну заяву показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Будемо думати, як вирішити величезний букет проблем, який накопичився за останні роки між Росією і Україною. Тому як би хтось не хотів перешкодити нашим контактам, вони вже йдуть, вони вже в багато разів масштабніші, ніж рік, півроку тому. Далі все залежить, в першу чергу, від доброї волі парламентської більшості. Поки багато в чому для нас це чорний ящик. Але, не називаючи імен, скажу, що деякі з них вже вийшли на зв'язок", – сказав Слуцький.

Новини
Зеленський погодився на інтерв'ю журналістам із Росії

На уточнювальне запитання журналіста, він відповів, що дійсно має на увазі партію президента України Володимира Зеленського, однак відмовився називати імена майбутніх парламентарів, які вирішили миритися з Росією.

"Я маю на увазі саме блок Зеленського, але я не буду називати імен. Смію вас запевнити – це йде за зростанням. Але з огляду на непросту ситуацію в Києві, в тому числі на майданчику Верховної Ради нового скликання, давайте не будемо цих людей підставляти. Я вважаю, що це форварди в новій парламентській більшості", – пафосно підкреслив російський депутат.

"Cлуга народу"

"Cлуга народу"

У свою чергу Цимбалюк зазначив, що російська сторона в прагненні повністю підпорядкувати Україну собі готова заплющити очі навіть не недавній інцидент із затриманням і арештом СБУ російського танкера.

"Сумно товаришам через затриманий і заарештований танкер, але вони продовжують вірити і сподіватися на партію "Слуга народу". Бачите, навіть особливо і не стартує товариш Слуцький: "Можемо ми зам'яти це питання – ви, головне, до Києва запросіть, щоб ми сала могли поїсти і горілки попити", – із сарказмом прокоментував він позицію представників країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня президент України Володимир Зеленський вперше подзвонив главі Росії Володимиру Путіну. Розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Після цього президент країни-агресора обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ проблематику російсько-українських відносин.

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Особи
Роман Цимбалюк Леонід Слуцький (депутат)
Місце
Україна
Теги
Державна Дума Росії Партія "Слуга народу"
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