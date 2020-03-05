Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання 5 березня, щоб звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапку.

За те, щоб включити до порядку денного розгляд цього питання проголосувало всього 207 "слуг народу". Рішення було ухвалене за рахунок голосів фракцій "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє", "Довіра", а також позафракційних депутатів. "Голос" і "Європейська солідарність" не голосували.

Максим Бужанський

Доповідачем став народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, який заявив про бездіяльність правоохоронних органів протягом останніх п'яти років.

"Уже весна. А де ж посадки навесні? Нема. Як ви пам'ятаєте, вся країна чекала, що навесні будуть посадки. Цього чекала не лише виборці Зеленського і "Слуги народу". Цього чекали всі, хто не сприймає 5 років мародерства, 5 років спекуляції на крові, на патріотизмі наших громадян. 5 років, коли нам брехали в очі і крали гроші. Хтось повинен за це відповісти", – заявив Бужанський.

Нардеп додав, що "ніхто не тільки не сидить, але і не ходить на допити". Він назвав Рябошапку "порожнім місцем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Слузі народу" заявили, що питання призначення нового генерального прокурора в разі відставки Руслана Рябошапки 5 березня розглядатися не буде. Найімовірніше, це відбудеться наступного тижня.

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