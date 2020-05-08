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9 травня • оновлено в 01:09
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"Уже смішно чути": Кличко в прямому ефірі обурився кнопкодавством у Раді й осадив Арахамію

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Між мером Києва Віталієм Кличком і главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією виникла перепалка в прямому ефірі. Кличко обурився тим, що в Раді досі не ввели систему персонального голосування, через що працює безліч корупційних схем.

Про це вони розмовляли в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Віталій Кличко заявив, що "вже смішно чути" про штрафи і покарання для кнопкодавів і додав, що за рік можна було без проблем ввести систему персонального голосування.

"Не секрет, що дуже багато років багато олігархів спонсорують і мають великий вплив на голосування в парламенті. Багато років уже йде дискусія і стає смішно чути про кримінальну відповідальність за неперсональное голосування, смішно, коли кажуть, що пальці будуть різати або штрафи вводити за це. У мене питання: якщо є більшість і спікер, чому не зроблена елементарна річ – персональне голосування?" – звернувся Кличко до гостей.

Відповісти вирішив Давид Арахамія, заявивши, що цікавився питанням. Він сказав, що поки зробити це неможливо через справу в Державному бюро розслідувань і брак грошей під час карантину.

Володимир Кличко в прямому ефірі осадив Давида Арахамію

Володимир Кличко в прямому ефірі осадив Давида Арахамію

"До того, як зібралося це скликання, був великий рейд ДБР, коли намагалися впровадити систему "Рада-3". І цей процес був, умовно, заблокований законодавчо. Далі був секвестр бюджету. А це задоволення, через те, що розробник один, коштує кілька десятків мільйонів гривень. Питання є логістичние щодо закриття справи ДБР, а друге питання фінансове, але після виходу з карантину така мета є", – сказав Арахамія.

На це Кличко відповів, що Арахамія "говорить непереконливо" і при бажанні завжди можна знайти можливість, а не відмовки. У відповідь глава фракції "Слуга народу" спробував зачепити мера Києва питанням про будівництво метро на Троєщину. Однак, Кличко заявив, що до кінця року добудує Подільсько-Воскресенський міст, а після і метро.

"Як Шулявський відкривав у костюмі Санта Клауса, обіцяю проїхати до кінця року і по цьому. Після мосту буде і метро", – пообіцяв Кличко.

Присутні в студії підтримали мера Києва, а глава партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що не можна порівнювати процес будівництва метро із впровадженням системи голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посварилися в прямому ефірі, розмовляючи про дії влади в період пандемії коронавірусу COVID-19.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Давид Арахамія Віталій Кличко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України корупція
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