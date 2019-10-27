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27 жовтня • оновлено в 08:56
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"Уже сидять і чекають": з'явився прогноз про масовий вихід депутатів зі "Слуги народу"

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Якщо навіть один народний депутат вийде із фракції "Слуга народу", його прикладу можуть наслідувати багато інших.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. "Не знаю, як їх там стримують, але як тільки перша людина вийде із фракції – розпочнеться ланцюгова реакція", – попередив він.

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"Все закінчиться погано, коли розпочнеться "вихід", – наголосив експерт.

За словами Тизенгаузена, деякі депутати з СН вже готові залишити фракцію, але поки не наважуються.

"Зараз там вже десяток людей сидять і чекають: "Ну, ти перший? Ні, ти перший". Є якісь запобіжники, щоб вони не виходили. Але ось коли це розпочнеться – це буде велика-велика проблема", – пояснив він.

У сесійній залі Верховної Ради України

У сесійній залі Верховної Ради України

facebook.com/yan.dobronosov

Як раніше повідомив OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела, між різними групами всередині "Слуги народу" розгорнулася справжня боротьба. Втім, поки що високий рейтинг президента Володимира Зеленського утримує СН від великих і масштабних конфліктів.

Сам Зеленський прокоментував чутки про розкол "Слуги народу" під час рекордного прес-марафону 10 жовтня. "Я не хочу зараз ламати цю партію. Але якщо вони будуть продовжувати їсти один одного, я їх розпущу через рік", – запевнив глава держави.

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Борис Тизенгаузен
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Н Олег
Н Олег
свои мечты б@ндеры обычно обнародуют в виде "серьёзной аналитической и прогнозистской проработки экспертов" ..... результаты соответствующие, но этим б@ндеру не смутить ....
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