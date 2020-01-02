Уже і Зеленського просили: Епіфаній забив на сполох через церкви в Криму

Представники України повинні обговорити питання утисків церкви в анексованому Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Таку заяву зробив голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній у програмі "Радіо Свобода" "Суботнє інтерв'ю".
"Ми навіть зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання підняли на порядку денному під час переговорів тристоронньої групи", – сказав він.
Митрополит Епіфаній
"МК"
За словами Епіфанія, крім того, в ПЦУ раніше зверталися до президента України Володимира Зеленського, щоб він відреагував на утиски прав вірян у Криму.
"Під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій я це питання порушив, дуже гостро підняв. Президент навіть записав це питання. Також і інші представники церков і релігійних організацій відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, й інші, і мусульмани навіть. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі. Також звертаємося і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу", – наголосив глава ПЦУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України (ПЦУ), архієпископ Євстратій Зоря заявив, що в умовах окупації Криму для українських вірян, які проживають на півострові, настали часи "як при гоніннях радянських безбожників".
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