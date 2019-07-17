"Уже домовилися": Зеленський сказав, коли зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський анонсував переговори "нормандської четвірки" щодо відновлення миру на Донбасі.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю, опублікованому 17 липня на YouTube-каналі "Зе! Президент".

"Є "нормандський формат", який не працював два роки. Ось що ми вже зробили – 12 липня була перша зустріч наших представників, домовилися, що буде ще одна зустріч – уже більш істотна. І через одну зустріч постараються зустрітися чотири лідера [України Володимир Зеленський, РФ Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель]. Я думаю, що цим ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання", – розповів президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна домовилася з Росією про обмін полоненими в форматі 15 на 15 або 10 на 10. Заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко розповів, що попередня домовленість була досягнута на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

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