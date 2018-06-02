"Уже чули": замах на Бабченка пов'язали зі справою Савченко

Спецоперацію із запобігання замаху на російського журналіста Аркадія Баченко можна розділити на дві частини.

Таку думку висловив у своєму блозі на OBOZREVATEL журналіст Матвій Ганапольський.

Він прокоментував дискусію в мережі з приводу того, чи мав право Бабченко так вчиняти і настільки щільно співпрацювати з СБУ.

"Якби до мене прийшли і поклали переді мною докази, що на мене готують замах, я б вчинив так само, як і Бабченко. Крім того, раз він подивився документи і сприйняв їх доказовими, то критикувати його немає сенсу - ми цих документів не бачили", - пояснив він.

За словами Ганапольского, навколо нашумілої спецоперації з'явилося багато версій, деякі з них є одночасно серйозними і наївно-смішними.

" Головний затриманий оголошує, що працював мало не на СБУ. І що вся операція, в якій він брав участь, була виключно для того, щоб виявити контакти, які йдуть"наверх". Я нагадаю, що ми з вами вже це чули від пані Савченко, яка заявила, що всі її розмови про зброю і терористичні акти були виключно для того, щоб перевірити, чи добре працює СБУ", - написав він.

Він зазначив, що в обох операціях СБУ спрацювала добре.

"СБУ спрацювала: Савченко сидить в СІЗО, туди ж вирушив і головний підозрюваний в організації терористичного акту проти Бабченка. Залишається сподіватися, що СБУ і правоохоронні органи України будуть доказовими, і коли буде суд - покладуть на стіл судді незаперечні докази тієї версії, якої вони зараз дотримуються", - резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня Шевченківський районний суд Києва заарештував ймовірного організатора замаху на Бабченка Бориса Германа на два місяці без права внесення застави.

Пізніше він назвав себе агентом СБУ.