Уже 312: ЦВК озвучила імена зареєстрованих нардепів

Центральна виборча комісія зареєструвала вже 166 народних депутатів, обраних за партійними списками, і 155 – обраних у мажоритарних виборчих округах на парламентських виборах 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Fаcebook за результатами засідання. У комісії озвучили імена нових народних обранців.

Офіційно 21 серпня підтвердили мандати 47 депутатів за списками, серед яких 26 – від партії "Слуга народу", 8 – від "Опозиційної платформи – За життя", 8 – від "Європейської солідарності" і 5 – від "Батьківщини".

ЦВК зареєструвала 312 нардепів lb.ua

Також зареєстрували 36 народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах.

"Так, станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 – обраних у ЗБВО і 155 – обраних в ОВО", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня ЦВК встановила переможця в останньому мажоритарному окрузі №210 на Чернігівщині.

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