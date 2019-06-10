"Узаконить окупацію!" Порошенко розніс ідею зняття блокади Донбасу

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що економічної блокади Донбасу не існує, а існує "його відповідальне рішення".

У прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" він прокоментував недавній скандал із можливістю скасування економічних обмежень щодо окупованих територій.

Порошенко назвав своєю метою "допомогти новій владі не зробити помилок" у подібних питаннях і розповів, що стоїть за так званою блокадою.

Петро Порошенко Скрін відео

"Коли Путін ввів рубльову зону на окупованій території, це було посилення окупації. Коли Путін своїм указом конфіскував на користь РФ майно, заводи, фабрики, які давали роботу людям на окупованих територіях, ми сказали, що, поки він не поверне це законним власникам, Україна не буде купувати продукцію, вироблену вкраденими підприємствами", – сказав п'ятий український глава.

"Якщо ми закликали весь світ – не купуйте краденого, введіть санкції, а при цьому самі будемо продовжувати купувати, це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу", – додав він.

Порошенко також висловився про гучну пропозицію представника України в ТКГ Леоніда Кучми до ЗСУ не стріляти по противнику на Донбасі у відповідь.

"Те з чого я почав – це була пропозиція миру в червні 2014-го. Ми взяли тиждень на режим припинення вогню, який оголосили односторонньо з умовою, що нас підтримають. Потім... я дав три дні з правом відкривати вогонь. Тому що українські воїни повинні мати право себе захистити", – сказав політик.

Після цього, за словами Порошенка, він віддав наказ про перехід у контрнаступ, наголосивши, що цим пишається. Він заявив, що так Україні вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу – більше сотні населених пунктів.

Петро Порошенко Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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