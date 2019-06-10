"Узаконить окупацію!" Порошенко розніс ідею зняття блокади Донбасу

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що економічної блокади Донбасу не існує, а існує "його відповідальне рішення".
У прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" він прокоментував недавній скандал із можливістю скасування економічних обмежень щодо окупованих територій.
Порошенко назвав своєю метою "допомогти новій владі не зробити помилок" у подібних питаннях і розповів, що стоїть за так званою блокадою.
Петро Порошенко
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"Коли Путін ввів рубльову зону на окупованій території, це було посилення окупації. Коли Путін своїм указом конфіскував на користь РФ майно, заводи, фабрики, які давали роботу людям на окупованих територіях, ми сказали, що, поки він не поверне це законним власникам, Україна не буде купувати продукцію, вироблену вкраденими підприємствами", – сказав п'ятий український глава.
"Якщо ми закликали весь світ – не купуйте краденого, введіть санкції, а при цьому самі будемо продовжувати купувати, це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу", – додав він.
Порошенко також висловився про гучну пропозицію представника України в ТКГ Леоніда Кучми до ЗСУ не стріляти по противнику на Донбасі у відповідь.
"Те з чого я почав – це була пропозиція миру в червні 2014-го. Ми взяли тиждень на режим припинення вогню, який оголосили односторонньо з умовою, що нас підтримають. Потім... я дав три дні з правом відкривати вогонь. Тому що українські воїни повинні мати право себе захистити", – сказав політик.
Після цього, за словами Порошенка, він віддав наказ про перехід у контрнаступ, наголосивши, що цим пишається. Він заявив, що так Україні вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу – більше сотні населених пунктів.
Петро Порошенко
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.
Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.
При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.
На наступних переговорах сторони запланували обговорити зняття так званої економічної блокади Донбасу. Це питання піднялося з ініціативи російської сторони і ватажків збройних формувань, хоча спершу в ЗМІ заявляли, що пропозицію нібито ініціював другий президент України Леонід Кучма.
Прес-секретар глави держави Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що Україна може погодитися на скасування економічних обмежень для Донбасу виключно у відповідь на повне повернення регіону в українське правове поле.
Питання можливості зняття блокади викликало суспільний резонанс. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу через це.
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