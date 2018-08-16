Ув'язненого Лулу да Сілву зареєстрували кандидатом в президенти Бразилії

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, зареєстрували кандидатом на посаду глави держави. Рішення щодо його участі в перегонах прийме суд.Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який перебуває у в'язниці через звинувачення у корупції, офіційно став кандидатом на президентських виборах, які відбудуться у жовтні. В середу, 15 серпня, Робітнича партія Бразилії, лідером якої він є, зареєструвала його в столиці країни Бразиліа своїм кандидатом.

У листі партії да Сілва заявив, що зможе багато зробити, "щоб вивести Бразилію з найтяжчої кризи в історії". "Я не буду кандидатом тільки в тому випадку, якщо помру, здамся або буду вирваний з перегонів виборчою владою. Я не очікую, що помру. Я не здамся. І я буду боротися за свої права в системі виборчого правосуддя до кінця", - йдеться в його заяві, цитує агенція AP.

Згідно з бразильськими законами, через судовий вирок Лула да Сілва не може балотуватися на виборах, тому спостерігачі вважають, що йому буде відмовлено в участі в перегонах. Однак закон передбачає запит на "винятковий випадок". Верховний виборчий суд найближчим часом винесе рішення щодо його участі в виборах. Біля будівлі суду 15 серпня зібралися близько 10 тисяч прихильників Робітничої партії Бразилії, які вимагають визнати кандидатуру да Сілви.

Представник Робітничої партії Паулу Пімента заявив, що ще "ніколи бразильці так сильно не покладалися на Лулу". "Лула повинен вийти на свободу. У партії немає плану "Б" в питанні кандидатури", - додав Пімента. Згідно з останніми соцопитуваннями, да Сілва з великим відривом випереджає інших кандидатів.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до в'язниці за обвинуваченням у корупції і відмиванні грошей. У квітні 2018 року Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання. Втім він заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.