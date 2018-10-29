Ув'язнені як дешева робоча сила у ФРН (відео)

Для німецьких концернів, як BMW чи Daimler, ув'язнені - дешева робоча сила, яка коштує втричі менше, ніж на ринку праці. Тож, вони охоче заробляють на них. Дивіться репортаж DW з німецької в'язниці.З понеділка до п'ятниці між 7-ою та 15-ою у цих стінах кипить робота. Але ті, хто тут працюють, цю роботу собі не вибирали. Це ув'язнені. У Німеччині їм платять від одного до трьох євро на годину. Це в рази менше від офіційної мінімальної зарплати.