"Увімкнуть ведмедя з балалайкою": Цимбалюк розповів, у чому Кремль не поступиться Зеленському

На переговорах "нормандської четвірки" Кремль може піти назустріч президенту України Володимиру Зеленському лише у двох питаннях – обмін полоненими і розведення військ. Однак він нізащо не погодиться виводити свої війська з Донбасу для проведення там виборів.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

"Є шанси для вирішення пунктів один і два – обмін військовополоненими і відведення військ. Так, зі скрипом, але тим не менше. А далі вони включать ведмедя з балалайкою, мовляв, які іноземні війська? Подумаєш, люди ходять у військовій формі. Її ж, як ви знаєте, можна купити в будь-якому військторзі. Або техніка знайшлася в шахтах. Чим не пояснення?" – спрогнозував позицію окупантів на саміті Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников попередив, що Кремль усіма силами намагається схилити Україну до капітуляції на Донбасі заради зустрічі у "нормандському форматі". Однак якщо Зеленський піде у агресора на поводу, то ризикує увійти в історію як той, хто розв'язав громадянську війну.

Також він вважає, що якщо Україна погодиться реалізувати "формулу Штайнмайєра", як того вимагає Росія, вона ризикує створити на своїй території аналог Придністров'я і отримати заморожений на довгі десятиліття конфлікт.

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