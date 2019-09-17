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17 вересня • оновлено в 11:38
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"Увімкнуть ведмедя з балалайкою": Цимбалюк розповів, у чому Кремль не поступиться Зеленському

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На переговорах "нормандської четвірки" Кремль може піти назустріч президенту України Володимиру Зеленському лише у двох питаннях – обмін полоненими і розведення військ. Однак він нізащо не погодиться виводити свої війська з Донбасу для проведення там виборів.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Є шанси для вирішення пунктів один і два – обмін військовополоненими і відведення військ. Так, зі скрипом, але тим не менше. А далі вони включать ведмедя з балалайкою, мовляв, які іноземні війська? Подумаєш, люди ходять у військовій формі. Її ж, як ви знаєте, можна купити в будь-якому військторзі. Або техніка знайшлася в шахтах. Чим не пояснення?" – спрогнозував позицію окупантів на саміті Цимбалюк.

Новини
Зеленського чекає небезпечна зустріч із Путіним: що принесе "нормандський формат"

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников попередив, що Кремль усіма силами намагається схилити Україну до капітуляції на Донбасі заради зустрічі у "нормандському форматі". Однак якщо Зеленський піде у агресора на поводу, то ризикує увійти в історію як той, хто розв'язав громадянську війну.

Також він вважає, що якщо Україна погодиться реалізувати "формулу Штайнмайєра", як того вимагає Росія, вона ризикує створити на своїй території аналог Придністров'я і отримати заморожений на довгі десятиліття конфлікт.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Валевич Борис
Валевич Борис
Ложь и подлость считается доблестью у московитов
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руденко евгений
руденко евгений
если будет разведение и обмен всех пленных - уже хорошо...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
руденко евгений, так это надобно вшивому всу покидать серую зону, они ее так усердно завоевывали.
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Южный Гарик
Южный Гарик
А этот, жопоголовый, видел хоть одного российского военного на Донбассе? Ему предлагали поездку в любую точку Донбасса с охраной, отказался, знал, что поймают ща его лживый язык
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