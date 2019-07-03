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"Увімкне тумблер війни": Цимбалюк вказав на загрозу мирного плану для Зеленського

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Впевненість президента України Володимира Зеленського в тому, що його готовність до миру з Росією буде підтримана Володимиром Путіним, може закінчитися плачевно для нього самого.

Адже країна-агресор не зацікавлена в закінченні війни, а її влада може спробувати замінити Зеленського своїми ставлениками. Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Що дядько Вова (Путін. – Ред.), з яким деякі готові піти в останню путь, або останній бій, хоче сказати? Що ти обіцяй мир, але ключі від цього у мене. І якщо ти далі будеш впиратися, робити суперечливі заяви в частині Росії, то в кінцевому підсумку тумблер війни буде увімкнений таким чином, що рейтинг президента Зеленського буде обвалено", – зазначив він.

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Цимбалюк також акцентував увагу на тому, що в Росії хочуть, щоб команда Зеленського своїми діями допрацювалася до того, аби вона пішла і передала владу, наприклад партії Путіна – Медведчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк заявив, що заяви оточення президента України Володимира Зеленського про необхідність введення російської мови на Донбасі заради миру повністю відповідають кремлівській пропаганді. Більш того, люди, які їх озвучують, незабаром можуть бути повалені окупантами і їхніми поплічниками в Україні.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Роман ЦимбалюкВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хоть кто-нибуть может объяснить, какие плюшки несёт Путину гражданская война на Украине? Вот вы все кричите, что война выгодна Кремлю, а в чём выгода-то?
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