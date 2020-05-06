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7 травня • оновлено в 12:52
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Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
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Уважаемый президент, сделайте выводы: губернатор Бондаренко саботирует ваше распоряжение

22.2т
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Преступная халатность.

В своём последнем видеообращении Зеленский акцентировал внимание, что деньги на доплату медработникам были перечислены его же обладминистрациям ещё в средине апреля. И сам же констатирует: деньги не дошли по назначению. И он прав.

Действительно, Днепропетровская ОДА в средине апреля получила субвенцию из госбюджета на дооплату медикам в размере 309 млн грн. Однако из всей этой суммы 12 млн с копейками были перечислены городу Днепр, где находится 25 больниц. Из них три опорные под Covid 19 - 21я, 8я,и16я. И ещё 25 млн грн с копейками областная администрация перечислила целому ряду районных больниц на территории области. Также 4 млн гривен с копейками распределили на скорую помощь. Итого из 309 млн гривен на оплату медикам пошло 41 млн гривен с копейками.

Иначе говоря, областная власть в лице губернатора Бондаренко и его куратора из областного совета саботирует распоряжение центральной власти и лично президента о доплате медработникам.

У меня нет другого слова для этих людей, кроме как сволочи.

Уважаемый президент, сделайте выводы: губернатор Бондаренко саботирует ваше распоряжение

Уважаемый президент, вы сказали, что сделаете серьёзные кадровые выводы в ближайшее время. Так сделайте их.

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Автор
Геннадій Корбан Геннадій Корбан
Місце
Україна Дніпро
Джерело
Джерело: Facebook Геннадия Корбана
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Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
всех воров-к стенке.
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Pollak John
Pollak John
Геша ! В Украине нет ни губерний ни губернаторов !
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
Бубочку обижают!
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