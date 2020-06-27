Утро в ОП началось тревожно. Самому великому политическому деятелю современности не прыгалось и не хотелось выкурить все айкосы. В его тонкой и ранимой душе поселилась депрессия. Он сидел на диване обхватив колени руками и грустил. Правда колени были Ермака, но грусть была его личная, президентская.

- Андрюша, ну я же не лох, какой-нибудь?

- Не лох, Владимир Александрович.

- Воооот! Андрюша, а почему ты соглашаешься со мной, а я тебе не верю?

- Это потому, Владимир Александрович, что Вы всегда чувствуете, когда Вам врут.

- А ты мне врёшь?

- Я? Никогда! А вот рот мой может. Но я его не контролирую. А я Вам никогда не вру.

- Это хорошо. Но мне все еще грустно.

- Так может я пойду, а вместо меня придут Арахамия и Корниенко?

- Зачем?

- У меня уже колени затекли, а Вы их колени пообнимаете. Ведь какая разница чьи колени обнимать, господин президент, да?

- Есть разница. Вот если обнять колени Корниенко, то его момон мне глаза закрывает. А если колени Арахамии, то нет. - А если колени Мендель?

- Тогда Андрюша жена обижается, а у меня синяки плохо проходят и я долго на людях не появляюсь. Ну, да ладно. Иди. И зови этих. Наших Бибу и Бобу...

Ермак быстро освободил свои ноги из объятий президента, размял их и галопом покинул кабинет.

- Господи, ну за что мне все это? - спросил вслух Зеленский, но ответа не услышал. Господь давно уже не заглядывал на 4-ый этаж административного здания на улице Банковой и считал его проклятым местом.

- А я тебя предупреждал, шо будет таки непросто? - раздался голос в пустом кабинете.

- Кто тут? - закричал Зеленский и огляделся.

- Ну, шо за дурацкая привычка отвечать вопросом на вопрос? Это я, голос разума! - прозвучал ответ в пустом кабинете.

- Игорь Валерьевич, это Вы? - лицо президента приобрело еще более грустное выражение.

- Вова, я голос разума, а не Коломойского.

- Ринат Леонидович? - продолжал угадывать Зеленский.

- Ещё варианты будут? Или смиришься с тем, что я просто голос разума? Да, я в твоей голове звучу не часто, но это не причина меня игнорировать и сегодня. Так шо, будешь слушать меня или позвонишь Баканову?

- Я не... не... не...

- Не лох? Это спорно. Учитывая, что ты делаешь сейчас и как тебе прилетит за все это потом, то не факт.

- Я президент.

- Да. Но это временно.

Зеленский еще раз оглянулся по сторонам. В кабинете никого не было, но он явно слышал голос и отвечал ему. В этот момент двери кабинета открылись и зашли Арахамия с Корниенко!

- Самцы, да! Самцы, да! - радостно отреагировал на их появление Зеленский.

- Видать айкосов перекурил, - прошептал Арахамия своему коллеге по скандалу.

- Хай, гейз! Ай глед ту си ю! - решил блеснуть перед ними своим английским Зеленский.

- Может все же гайз? - робко попробовал поправить его Арахамия.

- А какая разница? - ответил ему Зеленский и продолжил, - После вашего залета на пресухе в Николаеве вас вообще надо стерелизовать, как депутатов низкого качества.

- Судя по этой идее, Вы уже и про скандал с Третьяковой знаете? - спросил Корниенко.

- Ты вообще лучше молчи. Потому что когда ты рот открыл, то я сразу понял, что ты был не поддутый, а поддатый. Или и поддутый тоже? А ну говори честно, дунул?

- Честно не могу. Просто не умею, - ответил Корниенко глядя в пол, как нашкодивший первоклашка.

- Это уже все поняли, когда читали твои бредовые объяснения. Монтаж стрима? Ты с дуба рухнул? И почему не валил все на Порошенко, корабельная сосна тебе в зад! - орал президент на весь кабинет.

- А она и это может? - оживился Корниенко.

- Господи, ну за что ты окружили меня идиотами и полудурками? - спросил Зеленский не ждя ответа. Ведь он помнил, что в ОП Господь не заглядывал.

- Это не он окружил тебя ими, а ты сам себя. Тебе с такими комфортно, - прозвучал вновь голос разума.

Зеленский вздрогнул и оглянулся по сторонам.

- Мужики, а вы голос разума сейчас слышите? - обратился он к двум самцам стоящим перед ним.

- Не слышат они меня. Не потому что не хотят, а потому что не могут. Нельзя услышать голос того, чего у тебя нет.

Арахамия посмотрел на Корниенко и тихо шепнул тому:

- Все, накрыло его. От переутомления. Или таки перекурил. Айкосов.

- Дебилы, я вас слышу. И голос разума слышу.

- Слышишь ты меня. Слышишь, - согласился голос разума, - но игнорируешь. Почти всегда.

- Владимир Александрович, может мы эта... пойдём? - робко поинтересовался Арахамия, - У вас ведь дел много. А в вашей приёмной ещё и депутат Иванисов сидит. Тот что за изнасилование сидел. Встречи с вами видимо ждёт.

- Нет, Давидик. Он встречи с вами двумя ждёт. Я его специально позвал. Ты думаешь, что я его в ВР оставил чтоб он просто голосовал за любые законы, которые мы подадим? Так вот не только. Он теперь будет наказывать членов нашей фракции за факапы.

- Как наказывать будет? - икнув поинтересовался Корниенко и его лицо побелело.

- Как умеет так и будет. Не зря человек зону топтал по двум статьям. Статья 117 часть 3 - изнасилование несовершеннолетней и статья 118 часть 2 - изнасилование несовершеннолетней неестественным образом, - хриплым голосом произнёс Зеленский.

- А может не надо? - спросил Арахамия.

- Надо, Давидик, надо. И Третьякову с собой заберите. Ей тоже тоже мозги надо вправить. Чтоб думала, когда говорит.

- Ой, чья бы корова мычала, - напомнил о себе голос разума.

- Так идите уже, - начал выталкивать двух самцов из кабинета Зеленский.

- И я пойду, - прозвучал голос разума, - Мне тут делать нечего. Ты все равно меня не слушаешь.

- Так дай хоть один дельный совет, - взмолился Зеленский, - Я обязательно прислушаюсь.

- Точно?

- Зуб даю, - поклялся президент.

- Ок. Переименуй партию. В "Сосна народа".

- Тю, так что это за совет, - удивился Зеленский.

- В твоем стиле. По приколу, - сказал голос разума и покинул Офис президента.

В кабинете президента Украины остался лишь человек, который уже год изображал президента и голос разума там больше не звучал.