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"Утримати України в імперському стійлі": Казарін розкрив суть Мінських угод

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Всі українські політики повинні розуміти, що Україна може лише імітувати прихильність Мінським домовленостями. Адже їх повне виконання стане грою на користь російських окупантів на Донбасі.

Про це в статті для "Крим. Реалії" написав український журналіст Павло Казарін і закликав політиків не забувати про дійсну суть цього документа.

"Будь-яка політика передбачає лицемірство. Особливо, якщо мова йде про дипломатію. Будь-який український політик змушений говорити про безальтернативність Мінських угод. Про те, що вони – це шлях до миру на Донбасі. Про те, що переговори і консультації в "мінському форматі" неминучі й необхідні. У реальності ж у Києва немає іншого вибору, крім як імітувати виконання Мінських угод. Саме імітувати, тому що їх пряме виконання перетворить Донбас на контрольований Росією анклав", – пояснює він.

Казарін підкреслив, що цей сценарій досить недвозначно пророкують пункти про амністію, особливий статус регіону та контроль над кордоном, який повинен відновитися лише після проведення місцевих виборів.

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Як пише журналіст, Київ прекрасно розумів, що буквальне виконання Мінських угод призведе до кризи. Обов'язково – політичної та ймовірно – кризи української державності як такої. Адже другі Мінські угоди укладалися в лютому 2015 року, коли Україна була ослаблена, а Росія могла нав'язувати свій порядок. Однак Київ вирішив перетворити спочатку невигідну для себе угоду на прийом для збереження міжнародних санкцій проти Росії. Казарін нагадав, що для цього Україна щоразу наполягала на тому, що Москва не виконує перший пункт угод – повне припинення вогню вздовж лінії зіткнення.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ИноСМИ

"Київ наполягав, що доти, доки цей пункт не виконується, про реалізацію наступних домовленостей не може йти мови. І, треба віддати належне, ця тактика працювала останні чотири з половиною роки. Росія залишалася під санкціями. Війна перейшла в позиційну стадію. Кількість втрат – в порівнянні з цифрами 2014 року – скоротилася. І це той максимум, на який Україна могла розраховувати. В цьому і полягає необхідне лицемірство. Втілення Мінських угод – які підписувалися під тиском і покликані були утримати Україну в імперському стійлі – за ступенем ефективності для Києва нагадує постріл в ногу", – вважає журналіст.

Адже відмова від них в односторонньому порядку, зазначає він, загрожує скасуванням санкцій проти Росії. Отже, єдиний вихід – підтримувати статус-кво: Україна була б рада дотримуватися домовленостей, проте Росія не виконує перший пункт про припинення вогню і повинна залишатися під санкціями.

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"І якщо український політик наполягає на тому, що "Мінськ" потрібно втілити в життя в повному обсязі – він або наївний, або зловмисник. Або він не розуміє механіку роботи цього механізму. Або він просто намагається втілити в життя російський сценарій. В цю ж скарбничку наївності – всі розмови про пошук нових форматів. Нормандський, будапештський або який-небудь ще – це все не має зовсім ніякого сенсу. Мир на Донбасі не настає зовсім не тому, що за переговорним столом сидять не ті дипломати. Він не настає лише тому, що на це немає волі Росії. Тієї самої, яка і розв'язала нинішню війну", – впевнений Казарін.

Підсумовуючи, він повторив, що українські політики і дипломати приречені говорити про безальтернативність Мінських угод. Адже поки угоди стоять на паузі – Росія зазнає збитків від санкцій, а Україна зберігає свій суверенітет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі
Особа
Павло Казарін
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
предлагаю этому казарину писать свои опусы из окопа под бомбами. я УВЕРЕН он поменяет свой взгляд)
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Питон Каа
Питон Каа
Так кому же выгодно продолжение стрельбы на Донбассе? России? Ничуть не бывало - ей, как выяснилось, нужно прекращение обстрелов, для снятия санкций. Украине? Да, как оказалось, ей нужно, чтобы обстрелы были, для сохранения санкций против России и саботажа выполнения Минска-2.
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