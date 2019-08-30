Уточнив "Зробимо їх разом": Радуцького висміяли за матюки в Раді

У мережі висміяли новообраного народного депутата України від "Слуги народу", засновника клініки "Борис" і позаштатного радника президента Михайла Радуцького. Ажіотаж спалахнув довкола його нецензурного листування під час пленарного засідання.

Так, кумедний колаж з'явився на сторінці "The Пофигист" у Facebook. На ньому зображений слоган клініки "Борис" "Клініка "Борис" – завжди допомога", який доповнили скандальною фразою Радуцького "Х*й їм в ж*пу".

"Михайло Радуцький конкретизував значення фрази "Зробимо їх ще раз", – іронізують автори фотожаби, роблячи відсилання до девізу партії "Слуга народу".

Нагадаємо, що цей слоган став основою передвиборчої агітації президентської партії. Він був практично на кожному рекламному білборді "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у скандальній переписці Радуцького йшлося про кандидатів на пост голови Міністерства охорони здоров'я. "Моя людина Зоряна Черненко", – написав нардеп. У відповідь він отримав: "А то всі п#здять, що Супрун". "Х*й їм в ж*пу!" – відреагував парламентарій.

Пізніше Радуцький виправдався за нецензурні висловлювання в переписці про міністра охорони здоров'я. Він сказав, що йому соромно за матюки, але не за переписку в цілому. Оскільки це було особисте спілкування з другом.

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