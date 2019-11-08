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8 листопада • оновлено в 23:00
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"Уточніть, якої держави він діяч?" Ляшко повідомив про відкриття на нього кримінального провадження через Геруса

1.2т Читати матеріал російською

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка ініціював відкриття кримінального провадження на лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Про це сам радикал повідомив в ефірі телеканалу “112”, уточнивши, що причиною стала бійка з главою комітету ВР із енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Також Ляшко зазначив, що найближчими днями йому мають висунути підозру.

“Сьогодні генеральний прокурор Рябошапка особисто, за моєю інформацією, дзвонив прокурору Бориспільского району і дав команду порушити проти мене кримінальну справу. І висунути мені найближчими днями підозру за напад на державного діяча Геруса", – сказав Ляшко.

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Олег Ляшко

Олег Ляшко

Еспресо TV

За інформацією OBOZREVATEL, у п'ятницю, 8 листопада, Герус уже дав свідчення у прокуратурі.

При цьому Ляшко попросив уточнити, в інтересах якої держави діяв нардеп, обурившись через те, що справжні державні діячі мають працювати на користь Україні, а не країні-агресору.

"Хай тільки вони уточнять, якої держави він державний діяч. Тому що народний депутат України повинен робити все, щоб була сильна українська економіка і щоб українці мали роботу. А не позбавляти їх роботи на користь російської енергетики”, – зявив лідер Радикальної партії.

Ляшко побив Геруса

Ляшко побив Геруса

Delo.ua

Ляшко прокоментував відповідні дії генпрокурора, вимагаючи натомість відкрити кримінальну справу проти нього.

"Я можу сказати тільки одне – що це безумовно політичне замовлення, і що я натомість вимагаю проти Геруса порушити кримінальну справу за державну зраду. А вони покривають державну зраду, піддають національну й енергетичну безпеку України величезним ризикам. А мене, який підняв всю цю тему і виніс на суспільство, вони тепер намагаються переслідувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Ляшко побився з нардепом Андрієм Герусом через розбіжності в політичних і економічних питаннях.

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Особи
Олег Ляшко Андрій Герус Руслан Рябошапка
Тег
бійка
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Ему сосать и спать у параши не привыкать. Хоть молодость вспомнит, петушиную! )))))
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Руденко Вован
Руденко Вован
Косой кукла бени, пройдет время оба будут сидеть.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, зато про ляшко все известно, какой он деятель. Как он на этом мужике рубаху рвал, петухом прям наскакивал, морда красная, возбудился видать страшно :-D
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