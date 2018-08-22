Утилізація побутової техніки: куди подіти стару мікрохвильовку? (відео)

Тисячі тонн електронного сміття накопчуються на сміттєзвалищах в Україні. Лише поодинокі підприємства здатні правильно утилізувати стару техніку. DW знайшла таке підприємство.Кадмій, свинець, ртуть, нікель, формальдегід. Всі ці токсичні речовини роками забруднюють довкілля, якщо викинути мікрохвильову пічку просто на смітник. Аби уникнути шкоди довкіллю, слід віддавати прилад на спеціальну утилізацію, де його повністю розберуть: відокремлять метал, пластик, кабелі, електричні плати, а тоді перероблять це все окремо на вторсировину. Більше про екологічну утилізацію - в репортажі DW: