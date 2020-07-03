ГБР возвратило изъятые клистроны в 96-ю зенитно-ракетную бригаду. Благодаря резонансу начато разбирательство на высшем уровне, буду сообщать о результатах.

Произошла утечка информации особой государственной важности. И список должностных лиц, которые в этом участвовали в Главном управлении ВКР СБУ, Хмельницком ДБР, Хмельницком суде, будем устанавливать и оглашать. Люди должны понимать последствия своих действий и последствия превышения полномочий. Дело в том, что постановление суда не предусматривало изъятие клистронов вообще!

Это крайне подозрительная ситуация, и действия людей, которые это совершили, имеют все признаки государственной измены.

Не исключено, что к этому причастны и более высокопоставленные руководители, будем выяснять всю цепочку.

Отдельной оценки заслуживает командование 96-й бригады, которое выдало секретную боевую технику, что привело к выводу из строя ЗРК. Это недопустимо при любых обстоятельствах. А тем более учитывая, что в постановлении районного суда не было разрешено изъятие.