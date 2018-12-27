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Успішна кар'єра попри вади зору: як цього досягають німці (відео)

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Німкеня Памела Пабст незряча, але це не заважає їй бути успішною адвокаткою. Відсутність зору - не завада, аби зробити кар'єру. Дивіться три неймовірні історії незрячих у ФРН.Увага до потреб кожної особистості та вихована з дитинства віра в себе - лише деякі зі складових успішної кар'єри багатьох людей з вадами зору. Вашій увазі репортаж DW про те, що можна не бачити або мати слабкий зір, але все одно дати собі раду в професійному житті, грати в футбол, завести родину та орієнтуватися у великих будівлях значно краще за інших.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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