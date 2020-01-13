"Усі на відпочинку!" Геращенко жорстко звернулася до влади через катастрофу МАУ

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що влада президента Володимира Зеленського у кризовій ситуації продемонструвала повну нездатність управляти державою.

Таку думку вона висловила на погоджувальній раді 13 січня. Від партії "ЄС" вона висловила співчуття родинам загиблих у катастрофі українського літака під Тегераном.

"Цей перший серйозний зовнішньополітичний виклик перед Україною показав повну деградацію державних інститутів управління. Вся влада, всі "Слуги" відправилися на відпочинок, народ залишили на Мендель, яка єдина подавала ознаки життя у Фейсбуці", – констатувала Геращенко.

Вона підкреслила, що у той час, коли вже треба було працювати відповідному штабу, силовий блок, профільні міністри і вище керівництво держави кілька днів не могли зібратися на відповідні засідання.

Геращенко жорстко звернулася до влади через катастрофу МАУ

"Виникає дуже багато запитань: хто саме дав директиви і хто понесе відповідальність за те, що посольство у своєму офіційному повідомлені повністю виключило версію теракту, відразу сформувавши абсолютно неправильну позицію української сторони в цій трагедії, де загинули і українці і було збито український літак", – також зазначила вона.

"Власне все це показує повну безвідповідальність в ключових для влади питаннях безпеки і зовнішньої політики", – заявила депутатка.

"Навіть аятолам вистачило три дні для того, щоб таки визнати, що вони збили літак. Російська Федерація п’ять років робить все для того, щоб уникнути відповідальності за збитий МН17. І зараз українська влада так само намагається у цьому їм сприяти. Коли віддають Цемаха, причетного до збиття Боїнга МН17, в рамках так званих обмінів. Або коли навіть не згадують про те, що Російська Федерація так само може бути причетна до страшної трагедії з нашим літаком", – наголосила Геращенко.

Депутатка підкреслила, що очевидно, що вибачень Ірану сьогодні недостатньо і має бути інша міжнародна реакція.

"Українська влада зобов’язана сьогодні вимагати проведення Радбезу ООН з відповідною директивою і не боятися озвучити й питання можливої ролі Російської Федерації в постачанні ракет Ірану, в тому числі таких, які не обладнані системами розпізнавання цивільних літаків", – підкреслила вона.

Геращенко наголосила, що принциповим є і той факт, що досі Російська Федерація не визнає і не дає жодних позицій щодо збитого нашого авіалайнеру.

"Має бути притягнення всіх до відповідальності і визнання безумовної провини Ірану. А також створення спеціальної міжнародної групи, яка має працювати над об’єктивним розслідуванням, і спеціальної групи в Україні із підготовки цього позову", – переконана співголова фракції "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Пізніше президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 у Тегерані (Іран) 8 січня зазнав аварії не випадково.

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