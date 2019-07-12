Усі – громадяни РФ: Україна не пустила на вибори 17 спостерігачів від ОБСЄ

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації 17 спостерігачам ОБСЄ на позачергових виборах до Верховної Ради України через їх російське громадянство.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК за підсумками засідання в п'ятницю, 12 липня.

Так, відзначається, що 658 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародної організації отримали підтвердження їх реєстрації. Більшість із них – 595 – представники Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Україна не пустила на вибори спостерігачів від ОБСЄ ТСН

Росіянам же відмовили на підставі закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях". Згідно з його нормами, громадяни РФ не можуть бути офіційними спостерігачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, яким заборонила громадянам Російської Федерації бути офіційними спостерігачами на виборах у нашій країні.

Пізніше в Росії вибухнули погрозами через вибори в Україні.

Кремль відмовився направляти спостерігачів на президентські вибори в Україні нібито через загрозу переслідування.

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