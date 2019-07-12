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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Усі – громадяни РФ: Україна не пустила на вибори 17 спостерігачів від ОБСЄ

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Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації 17 спостерігачам ОБСЄ на позачергових виборах до Верховної Ради України через їх російське громадянство.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК за підсумками засідання в п'ятницю, 12 липня.

Так, відзначається, що 658 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародної організації отримали підтвердження їх реєстрації. Більшість із них – 595 – представники Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

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Україна не пустила на вибори спостерігачів від ОБСЄ

Україна не пустила на вибори спостерігачів від ОБСЄ

ТСН

Росіянам же відмовили на підставі закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях". Згідно з його нормами, громадяни РФ не можуть бути офіційними спостерігачами.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
ОБСЄ ЦВК
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Ященко Олег
Ященко Олег
Жрите блины с лопаты и не отвлекайтесь - наблюдатели.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ященко Олег, девочка! шош ты так майданутых кастрюлек в стойло загоняешь?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Да как-то до лохматой. Вот если не пустят на выборы вождя племени "красноухих" вот это беда.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Да и идите вы в жoпy со своими выборами, больно надо за вами наблюдать
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Виня Ксения
Виня Ксения
Mihailova Kristina, правильно, идите нафиг.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ященко Олег, девочка! передай своими словами, шо там гутарят, а то у меня нет возможности смотреть твою расею 1.
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