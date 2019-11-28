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29 листопада • оновлено в 11:39
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Усе готово! В ОБСЄ анонсували новий обмін полоненими на Донбасі

3.4т
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Обмін полоненими між Києвом і терористичними "Л/ДНР" може відбудуться "у найближчому майбутньому".

Надію на це висловив спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдік, передає ТАСС. "Ведеться дійсно дуже серйозна робота. Я переконаний, що сторони хочуть обміну. І я сподіваюся, що він ще відбудеться в найближчому майбутньому", – сказав він після засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України.

При цьому він зізнався, що "з великою надією" дивиться "на зустріч в" нормандському форматі ", яка відбудеться 9 грудня в Парижі.

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Обмін полоненими

Обмін полоненими

"Кореспондент"

"Сподіваюся, що "нормандську четвірку" не будуть здалеку турбувати бойові дії на Донбасі. Напередодні саміту хочу підкреслити, що ми з боку контактної групи і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені перед нами політичними радниками нормандського формату", – сказав Сайдік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що Росія включила у список на обмін полоненими двох громадян України, які підозрюються у спробі "повісити" теракти в Москві на українських ветеранів АТО на Донбасі (ООС).

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
на какой территории погибло больше детей: на подконтрольной или неподконтрольной? вот вам и объяснение кто есть кто
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