Урядова криза в Греції: Ципрас виносить на голосування питання довіри уряду

Через незгоду з компромісом щодо нової назви Македонії у відставку подав міністр оборони Греції Панос Камменос. Грецький прем'єр Алексіс Ципрас хоче винести на голосування в парламенті питання про довіру уряду.Зміна офіційної назви Республіка Македонія на Республіка Північна Македонія спричинила урядову кризу в сусідній Греції. У неділю, 13 січня, через незгоду з договором з сусідньою державою щодо нової назви оголосив про свою відставку міністр оборони Греції Панос Камменос.

Окрім складання з себе повноважень міністра, Каменнос пригрозив прем'єр-міністру Греції Алексісу Ципрасу, що ультраправа партія Каменноса не голосуватиме за компроміс щодо Північної Македонії. Крім того, Каменнос заявив про вихід своєї партії "Незалежні греки" (Анеле) з правлячої коаліції, передає агенція новин dpa.

Досі завдяки голосам "Незалежних греків", котрі мають у грецькому парламенті сім мандатів, урядова коаліція Ципраса отримувала більшість при голосуванні з важливих питань. На сьогодні партія Ципраса СИРІЗА володіє 145 мандатами в 300-місному грецькому парламенті. Щоправда, ще неясно, чи приєднаються до Каменноса інші шість його соратників.

Ципрас хоче голосування про довіру уряду

Тим часом сам Ципрас не вбачає у цьому кроці та погрозах дотеперішнього союзника якоїсь небезпеки для свого уряду. Натомість грецький прем'єр запропонував винести на голосування в парламенті питання про довіру уряду, передає інформагенція Reuters.

Ципрас повідомив 13 січня про плани його урядової коаліції й надалі - аж до проведення парламентських виборів у жовтні цього року - співпрацювати з незалежними депутатами та представниками невеликих партій.

Нагадаємо, 11 січня 81 депутат парламенту Македонії зі 120 підтримав поправку до конституції про зміну назви Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія.

Вже напередодні глава уряду Македонії Зоран Заєв закликав парламент Греції ратифікувати угоду про зміну назви його країни. Зміна назви покладе край тривалій суперечці між Скоп'є й Афінами. Тепер для набуття чинності угоди потрібна ратифікація й грецького парламенту. Утім, у грецькому парламенті багато критиків цієї угоди, головним з яких є найбільша опозиційна партія "Нова демократія".

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