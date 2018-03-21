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Уряд України зупинив програму економічної співпраці з Росією

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Таким чином Кабінет міністрів протидіє агресивній політиці РФ. У Києві також розробляється механізм перевірки підстав для в'їзду росіян в Україну.Кабінет Міністрів України зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час засідання уряду в середу, 21 березня.

"Припинення дії програми є частиною комплексу заходів уряду України, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ в загальнополітичному контексті і в торговельно-економічній сфері зокрема", - йдеться на сайті Кабміну.

Міністерству закордонних справ України доручено у визначеному порядку поінформувати про це рішення уряд Росії. Нагадаємо, що згадану програму співпраці підписали у 2011 році тодішні прем'єр-міністри України Микола Азаров та Росії - Володимир Путін.

Також 21 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про розробку механізму попередньої перевірки підстав для в'їзду росіян в Україну, інформує агенція "Українські Новини".

Нагадаємо, що минулого тижня зовнішньополітичне відомство України вирішило взятися за Договір про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією та підготувало низку пропозицій, серед яких йдеться про можливість повного чи часткового призупинення дії цього документа.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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