Уряд України схвалив відставку Жебрівського

Кабінет міністрів України звільнив за власним бажанням голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.Кабінет міністрів України у середу, 13 червня, ухвалив рішення про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

"Погодили акт президента про звільнення Жебрівського за власним бажанням", - цитує слова віце-прем'єр-міністра Павла Розенка інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна". Тепер указ про відставку має підписати президент України Петро Порошенко.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський 9 червня подав президентові України прохання про відставку. Причини відставки він не повідомив. Жебрівський був призначений на цю посаду 11 червня 2015 року.

До цього упродовж майже півроку Жебрівський очолював управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. У 2014 році служив добровольцем у зоні бойових дій на Донбасі.